Decepción global: La Organización Mundial de la Salud (OMS) desmintió que el edulcorante funcione para bajar de peso.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que el consumo de edulcorantes a largo plazo no previene bajar de peso, y agregó que aumenta el riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y mortalidad en adultos.

El organismo señaló que las personas deben reducir de su dieta alimentos como los dulces en su temprana edad para gozar de una mejor salud en el futuro, según el sitio web.

«Reemplazar los azúcares libres con NSS no ayuda a controlar el peso a largo plazo. Las personas deben considerar otras formas de reducir el consumo de azúcares libres, como consumir alimentos con azúcares naturales, como frutas o alimentos y bebidas sin azúcar», comunicó Francesco Branca, directora de Nutrición y Seguridad Alimentaria de la OMS.

¿Qué son los NSS?

Cuando se menciona NSS, se refiere a los edulcorantes sin azúcar.

La OMS desaconsejó una lista de productos específicos como:

Acesulfamo K.

Aspartamo.

Advantame.

Ciclamatos.

Neotame.

Sacarina.

Sucralosa.

Stevia y sus derivados.

Además, concluyó con que «Los NSS no son factores dietéticos esenciales y no tienen valor nutricional. Las personas deberían reducir la dulzura de la dieta por completo, comenzando temprano en la vida, para mejorar su salud».

La OMS aclaró que las recomendaciones no se aplican para los productos de cuidado e higiene personal que contienen NSS , como por ejemplo, pastas de dientes, crema para la piel y medicamentos.

Esto último se definió por un conjunto de conclusiones científicas que realizaron investigadores de la OMS.

Nota original de 2023