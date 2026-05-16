Desde siempre, el objetivo de la medicina ha sido mantener la calidad de vida de las personas pero…

… En muchas ocasiones, la casualidad o la naturaleza parecen estar peleadas con esas nobles metas por las enfermedades heredadas e incurables contra las que parece que no tenemos ninguna forma de luchar. Sin embargo, un avance médico en Reino Unido parece haber dado un paso decisivo hacia la erradicación de las enfermedades genéticas.

A través de una fertilización in-vitro revolucionaria conocida como tratamiento de donación mitocondrial (MDT, por sus siglas en inglés), en la que se usan el tejido de mujeres donantes, es posible crear embriones que están libres de mutaciones dañinas que las madres son susceptibles a portar y transmitir a sus hijos. Así, el primer bebé con ADN de tres padres promete ser el primero de los superbebés que estarán libres de enfermedades heredadas de los padres.

También conocida como terapia de reemplazo de mitocondrias (MRT), el procedimiento fue implementado por doctores pertenecientes al Centro de Fertilidad de Newcastle, Reino Unido, con la intención de ayudar a mujeres que tuvieran mitocondrias mutadas de modos indeseables a tener a sus bebés sin el riesgo de heredarles desórdenes genéticos. Se estima que alrededor de 6000 bebés son afectados anualmente por desórdenes mitocondriales en Reino Unido y que en Estados Unidos cada 30 minutos nace un niño que desarrollará desórdenes mitocondriales para cuando cumpla 10 años.

Las mitocondrias funcionan como “baterías de las células” y representan alrededor del 90 por ciento de la energía del cuerpo. Entre los problemas que pueden tener niños con enfermedades mitocondriales están los ataques cerebrovasculares metabólicos, convulsiones, arritmias, discapacidades cognitivas o del desarrollo, diabetes mellitus, deterioro de la audición, la visión, el crecimiento, la función hepática, gastrointestinal o renal, pero esos son solo la punta del iceberg en cuanto a las complicaciones que pueden heredarse a los hijos, por lo que evitar que ocurran es de la mayor prioridad para los padres y los expertos de la salud.

Aunque en fechas precedentes al año 2015, el procedimiento era considerado inapropiado e ilegal en Reino Unido, los grandes avances en las técnicas y los resultados que el MDT estaba dando por aquellas fechas empujaron a los legisladores del parlamento británico a apostar por un procedimiento médico que mejorara los prospectos de concepción saludable y calidad de vida de sus bebés, al menos en la clínica Newcastle, que es el único centro médico de la nación con autorización para llevarlo a cabo.

Además, el MDT se va aprobando caso por caso y desde hace 8 años se ha dado permiso de aprobar en 30 casos, aunque “el procedimiento aún está en pañales”, según declaraciones de Peter Thompson, jefe ejecutivo de la Autoridad de Embriología y Fertilización Humana de Reino Unido (HFEA por sus siglas en inglés) y aún “hay espacio para mejorar”, pues lo que se sabe respecto al procedimiento y sus resultados aún está siendo estudiado por expertos en la materia.

Por supuesto, nada es infalible y se ha demostrado que en algunos casos una pequeña cantidad de mitocondrias anormales sí terminan siendo heredadas por los bebés, que terminan desarrollando los organelos anormales de la madre más que las sanas de la donante. Esa reversión puede desencadenar enfermedades y no se sabe qué es lo que la provoca, pues el procedimiento aún no se entiende a cabalidad.

Aunque, por lo pronto, los resultados del MRT le han dado esperanzas a personas con problemas genéticos e infertilidad, los casos reportados son pocos y es aún imposible saber si será una solución que logre acabar con esos males. Sin embargo, los resultados tanto exitosos como los que no están siendo estudiados y se espera que se logren avances.