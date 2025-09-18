La célula solar que nació como experimento y hoy promete alimentar ciudades, satélites y vehículos eléctricos en la próxima década



De un modesto 9% de eficiencia en sus primeros ensayos a más del 27% en la actualidad, la perovskita se ha convertido en el centro de la investigación fotovoltaica. Una nueva alianza científica busca acelerar su madurez y convertirla en el pilar de la transición energética global.

Nota original en: GIZMODO