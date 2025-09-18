Cada 18 de septiembre se celebra de forma nacional el Día de la Bandera de la Provincia de Córdoba.

Esta fecha conmemora la creación de dicha insignia, la cual representa la defensa del federalismo, el compromiso con la independencia nacional y la apertura hacia la inmigración.

Por qué el Día de la Bandera de Córdoba es el 18 de septiembre

Juan Bautista Bustos

Esa fecha se sancionó por unanimidad por la Legislatura provincial. Se instituyó como el “Día de la Bandera de la Provincia de Córdoba” en conmemoración del fallecimiento del Brigadier General Juan Bautista Bustos. Sus restos permanecen en la catedral de Córdoba.

Bustos fue el primer gobernador constitucional de la provincia. Nació el 29 de agosto de 1779 y murió en 1830. Fue el primero en promulgar una constitución para la provincia de características federales y creó la Sala de Representantes y un Poder Judicial independiente.

Cómo nació la bandera

La insignia provincial nació a partir de un concurso que involucró a alumnos del Instituto Argentino de Ceremonial y Relaciones Públicas. Los estudiantes trabajaron con el objetivo de representar los valores que los cordobeses pretendían para uno de sus principales símbolos.

El recorrido se inició con el certamen “Buscando la Bandera de la Provincia de Córdoba”, llevado a cabo en ocasión de la celebración por el Bicentenario de la República Argentina. Fue en 2010 y resultó seleccionado el pabellón tricolor que actualmente flamea en todos los edificios provinciales.

El significado de sus colores

La insignia provincial nació de un concurso de alumnos

La elección de sus colores está vinculada a valores fundacionales de Córdoba.

El rojo representa la sangre vertida y el federalismo abrazado por Córdoba; el azul-celeste, los aportes a la independencia nacional y los cursos de agua que recorren el territorio cordobés y el blanco se refiere a la identidad de un pueblo formado por numerosas corrientes migratorias

La Ley 10.145 fija que la bandera debe estar compuesta por tres franjas verticales de igual ancho, «dispuestas en el orden y con la gradación de colores indicados» por la norma.

En el artículo 10, precisa que el sol «debe ser enteramente bordado a mano o a máquina con hilo tipo lurex dorado u otra fibra similar que simule hilo metálico de oro», mientras que en el artículo 11 fija el tipo de hilo y puntadas.

Los colores fueron empleados por Artigas y son compatibles con las de las otras dos provincias de la Región Centro: Entre Ríos y Santa Fe.

Fuente: Prensa Gobierno de Córdoba