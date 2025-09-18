El sueño es uno de los pilares más importantes para mantener una vida saludable, pero ¿cuánto sabemos realmente sobre su impacto en nuestro bienestar?

Pasamos aproximadamente un tercio de nuestras vidas durmiendo, lo que refleja su importancia. Sin embargo, en la vida moderna, muchas veces el sueño es lo primero que sacrificamos cuando se trata de cumplir con nuestras responsabilidades diarias.

El sueño es un estado natural y periódico de reposo en el que el cuerpo y la mente disminuyen su actividad para permitir la recuperación física y mental. Aunque puede parecer un estado pasivo, el sueño es un proceso biológico esencial que cumple diversas funciones críticas para nuestra salud. Durante el sueño, el cuerpo se repara, el cerebro procesa información y se consolidan las memorias.

Pero… ¿qué es tener un sueño? Tener un sueño o soñar, es una experiencia mental que ocurre durante el estado de sueño, especialmente en la fase REM (movimientos oculares rápidos). Durante esta fase, el cerebro está muy activo, casi como si estuvieras despierto, y es cuando experimentamos una serie de imágenes, pensamientos, sensaciones o emociones que llamamos sueños.

El contenido y el propósito de los sueños no se entienden completamente, aunque han sido un tema de interés científico, filosófico y religioso a lo largo de la historia de la humanidad.

Algunos datos sobre sueños

Siempre soñamos, aunque no lo recordemos. Se estima que entre el 95% y el 99% de los sueños no se recuerdan.

Los sueños tienen diferente duración pero suele variar entre 5 y 20 minutos.

En general, no puedes leer ni saber la hora exacta, mientras soñás.

Está demostrado que en los sueños, sólo podemos ver caras que hemos visto antes en la vida real. Investigadores han descubierto que nuestros cerebros pueden almacenar 10.000 caras, o más a lo largo de su vida. De los cuales, la persona promedio apenas puede recordar alrededor de 5.000, pero eso no significa que recordemos sus nombres.

No todos soñamos en color. Hay un pequeño porcentaje (alrededor del 12%) de personas que afirman soñar sólo en blanco y negro.

Los animales también pueden soñar. Estudios han demostrado que muchos animales, incluyendo perros, gatos, ratones y pájaros, también experimentan la etapa del sueño REM.

Alrededor del 8% de la población mundial experimenta parálisis del sueño, que es la incapacidad de moverse cuando se está en un estado entre el sueño y la vigilia.

Trastornos del sueño

El insomnio, la apnea del sueño y el síndrome de piernas inquietas son algunos de los trastornos más comunes que afectan la calidad del sueño. Estos problemas pueden tener un impacto significativo en la salud física y mental. Si experimentas dificultades para dormir de manera regular, es importante consultar a un especialista para evaluar si hay una condición subyacente que requiera tratamiento.

El impacto de un buen descanso

Dormir bien no solo nos hace sentir renovados, sino que también mejora nuestra capacidad para enfrentar los desafíos diarios. La memoria, la creatividad y la toma de decisiones se ven beneficiadas cuando hemos descansado adecuadamente. Además, el sueño tiene un impacto directo en nuestro sistema inmunológico, lo que nos ayuda a resistir enfermedades e infecciones.

El sueño es una parte fundamental de un estilo de vida saludable. Priorizar el descanso no solo te hará sentir mejor, sino que contribuirá a tu bienestar a largo plazo. Así que, la próxima vez que sientas que tienes que sacrificar horas de sueño, recuerda: descansar es invertir en tu salud.

Nota original: vidaysalud.com