Dentro de lo que definieron como “un año con un contexto cambiante” a 2025, desde la Asociación de Productores de Porcinos Magros (Pormag) señalaron que, a diferencia de lo que ocurrió en los últimos años, “el primer semestre fue mejor que el segundo”, observado desde el factor rentabilidades.

“Como aspectos positivos del año tuvimos nuevamente crecimiento en animales faenados y producción de carne del orden del 3%, lo cual si bien está lejos del promedio de crecimiento de los últimos años que fue del 7%, en años en donde la economía busca acomodarse, es un aspecto positivo”, informaron.

En ese contexto destacaron que el consumo interno “cerró el año con un promedio móvil de 18,9 kilogramos por habitante al año, con un crecimiento interanual del 8,8%”.

“Este valor toma más relevancia cuando analizamos que la carne bovina creció el 3% y la aviar el 5,6%, lo que demuestra que la carne porcina fue la más competitiva y por ende las más elegida por los consumidores”, destacaron.

LO NEGATIVO PARA LA CARNE PORCINA

Por otro lado, desde Pormag señalaron como “lo más preocupante” a los niveles de importación en el rubro.

“Cerraron el año en valores superiores a las 53.000 toneladas, con una participación en el consumo aparente del 6,5%”, sumaron.

En ese sentido alertaron que el año que pasó fue “el año de más toneladas importadas de la última década”.

“Como aspecto ‘alentador’ es que al analizar la evolución mensual de las toneladas importadas vemos una tendencia decreciente, que tiene que ver entre otras causas con que en los últimos meses el precio en dólar por kilogramo de cerdo es más bajo en Argentina que en Brasil”, precisaron.

EXPORTACIONES, A LA BAJA

Por otro lado, también en el informe se plantea que “las exportaciones cerraron el año en baja, alcanzando las escasas 12.369 toneladas con la disminución interanual del 15%”.

“Sin duda que es este el motor que le falta al sector para pensar en un crecimiento sostenible”, remarcaron.

En la balanza comercial de la actividad expusieron que se importan actualmente “un promedio de casi 4.500 toneladas por un valor promedio de más de u$s 3.200 dólares, mientras que exportamos solamente 1.300 toneladas por un valor apenas superior a los u$s 1.200 dólares por tonelada”.

“El balance de los indicadores del mercado porcino del 2025 nos permite analizar qué puede pasar en el 2026 con un sector que crece casi exclusivamente con el impulso del mercado interno, que se ve amenazado por volúmenes preocupantes de carne importada y que varía al ritmo de la macro y microeconomía, que por estos tiempos implica un poder adquisitivo complicado en la mayoría de la población”, estipularon.

LO QUE CUESTA PRODUCIR

También, Pormag informó que un virtual crecimiento en consumo pero no así en precios afectaría a la rentabilidad de la cadena.

“Las granjas vieron cómo en el 2025 subió el costo de producción casi 47%, mientras que el precio máximo del capón apenas superó el 16% de aumento”, resaltaron.

Y cerraron: “Este escenario es probable se repita durante el 2026. Sin un volumen importante de carne exportada para descomprimir el mercado interno, transitaremos nuevamente un año con poca variación del precio del cerdo en pie para mantener el precio competitivo de la carne en el mostrador. Seguramente seguiremos luchando contra los volúmenes de carne importada, mientras que nuestro mercado de exportación seguirá creciendo, pero al ritmo que se necesita para consolidar mercados”, cerraron.

Con información de INFOCAMPO

