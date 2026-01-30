¿Qué pasa con la dopamina y cómo evitar la sobreestimulación?



La dopamina es una molécula clave en nuestro cerebro vinculada con la motivación, la recompensa y la atención. No hay forma de eliminarla completamente, pero sí podemos equilibrar nuestra relación con los estímulos que la activan para sentirnos mejor física y emocionalmente.

No se trata solamente de “la hormona del placer”. La dopamina es un neurotransmisor fundamental que permite la comunicación entre neuronas y participa en múltiples funciones cerebrales: desde la motivación y la concentración hasta la anticipación de resultados positivos.

Cuando realizamos actividades placenteras, no solo la dopamina aumenta. También actúan otras sustancias como la serotonina, la oxitocina y las endorfinas, que también actúan para modular cómo nos sentimos.

Bajar la dopamina a cero: un mito

En los últimos años se popularizó el llamado “ayuno de dopamina”, una práctica que propone reducir la exposición a estímulos de gratificación rápida -como redes sociales, pantallas o ciertos alimentos- con la intención de “reiniciar” el cerebro.

No obstante, los especialistas advierten que no es posible ni saludable eliminar la dopamina , ya que cumple funciones vitales como el movimiento, la toma de decisiones y la motivación diaria.

Entonces, ¿qué hacemos?

Más que “bajar la dopamina”, se recomienda equilibrar el nivel de estimulación para no depender exclusivamente de picos constantes que pueden dificultar la concentración o generar hábitos de gratificación inmediata. Según estudios, el uso intensivo de pantallas puede fragmentar la atención y dificultar la concentración sostenida.

La dopamina no debe eliminarse: el objetivo es regular la exposición a estímulos inmediatos.

Sobreestimulación: cómo bajarla

Reducir la exposición a estímulos que generan picos rápidos y altos de dopamina sin esfuerzo puede ser el primer paso. Entre ellos se encuentran: uso excesivo de redes sociales, consumo continuo de videos cortos, contenidos hiperestimulantes, alimentos ultraprocesados, juegos o apps sin pausas.

Al disminuir conscientemente la exposición a estos estímulos, muchas personas logran mejorar la atención, recuperar presencia mental y volver a disfrutar actividades simples y sostenidas en el tiempo.

Para regular naturalmente la dopamina y favorecer el bienestar, se recomienda:

Limitar el tiempo en redes sociales.

Practicar mindfulness o meditación.

Organizar mejor el uso de apps.

Mantener una rutina de sueño saludable.

Hacer actividad física de forma regular.

