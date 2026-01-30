¿Qué pasa con la dopamina y cómo evitar la sobreestimulación?
La dopamina es una molécula clave en nuestro cerebro vinculada con la motivación, la recompensa y la atención. No hay forma de eliminarla completamente, pero sí podemos equilibrar nuestra relación con los estímulos que la activan para sentirnos mejor física y emocionalmente.
No se trata solamente de “la hormona del placer”. La dopamina es un neurotransmisor fundamental que permite la comunicación entre neuronas y participa en múltiples funciones cerebrales: desde la motivación y la concentración hasta la anticipación de resultados positivos.
Cuando realizamos actividades placenteras, no solo la dopamina aumenta. También actúan otras sustancias como la serotonina, la oxitocina y las endorfinas, que también actúan para modular cómo nos sentimos.
Bajar la dopamina a cero: un mito
En los últimos años se popularizó el llamado “ayuno de dopamina”, una práctica que propone reducir la exposición a estímulos de gratificación rápida -como redes sociales, pantallas o ciertos alimentos- con la intención de “reiniciar” el cerebro.
No obstante, los especialistas advierten que no es posible ni saludable eliminar la dopamina, ya que cumple funciones vitales como el movimiento, la toma de decisiones y la motivación diaria.
Entonces, ¿qué hacemos?
Más que “bajar la dopamina”, se recomienda equilibrar el nivel de estimulación para no depender exclusivamente de picos constantes que pueden dificultar la concentración o generar hábitos de gratificación inmediata. Según estudios, el uso intensivo de pantallas puede fragmentar la atención y dificultar la concentración sostenida.
La dopamina no debe eliminarse: el objetivo es regular la exposición a estímulos inmediatos.
Sobreestimulación: cómo bajarla
Reducir la exposición a estímulos que generan picos rápidos y altos de dopamina sin esfuerzo puede ser el primer paso. Entre ellos se encuentran: uso excesivo de redes sociales, consumo continuo de videos cortos, contenidos hiperestimulantes, alimentos ultraprocesados, juegos o apps sin pausas.
Al disminuir conscientemente la exposición a estos estímulos, muchas personas logran mejorar la atención, recuperar presencia mental y volver a disfrutar actividades simples y sostenidas en el tiempo.
Para regular naturalmente la dopamina y favorecer el bienestar, se recomienda:
Limitar el tiempo en redes sociales.
Practicar mindfulness o meditación.
Organizar mejor el uso de apps.
Mantener una rutina de sueño saludable.
Hacer actividad física de forma regular.
