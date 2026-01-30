El delantero de Rosario Central, Tobías Cervera, se convirtió este viernes en nuevo refuerzo de Gimnasia de Mendoza. El futbolista de 23 años había retornado al club tras un préstamo en Aldosivi de Mar del Plata.

Según trascendió, el Canalla vuelve a ceder al jugador de la Selección de Siria por un año, con opción de compra del 50% del pase. En 2025, el atacante disputó quince partidos (entre torneo Apertura, Clausura y Copa Argentina) y anotó tan sólo un gol.

Luego de salir campeón de la Copa de la Liga 2023 con Central, el delantero fue prestado a Platense, donde apenas disputó ocho partidos y no marcó goles. ​ ROSARIOPLUS