Cada 30 de enero se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.



1919 FARO DEL FIN DEL MUNDO Finaliza la obra de la torre de piedra de once metros de altura denominada “Les Eclaireurs”, situada en Canal Beagle convirtiéndose en uno de los íconos más memorables y queridos de Ushuaia.

1933 EL LLANERO SOLITARIO En Michigan, Estados Unidos, por 1° vez y en un programa de radio aparece este personaje que se convertirá una década después en un éxito de la TV.

1943 NACE MARTA MINUJIN en Buenos Aires, Argentina. Una de las artistas plásticas más destacadas de nuestro país cuyas obras vanguardistas abarcan el arte de carácter conceptual.

1948 FALLECE MAHATMA GANDHI en Nueva Delhi, India. El líder pacifista del movimiento independentista es asesinado a tiros por un extremista radical hindú.

1951 NACE PHIL COLLINS en Middlesex, Inglaterra. Cantante y compositor con más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo. Fue baterista y vocalista del grupo Génesis.

1957 ALFREDO DI STEFANO El futbolista argentino debuta con la selección española anotando 3 goles en la goleada ante Holanda por 5 a 1 en Madrid, España.

1960 NACE ALEJANDRO SOKOL en Buenos Aires. El músico y compositor fue bajista de Sumo, vocalista de Las Pelotas y uno de los artistas más influyentes del rock nacional.

1969 THE BEATLES Realizan su último concierto en la terraza del edificio de Apple Corps, en Londres, su último estudio de grabación.

1973 1° RECITAL DE KISS en Nueva York, Estados Unidos. Debutan en el Coventry de Queens dando inicio al camino que los convertirá en una de las bandas más importantes de la historia del rock.

1986 NACE KARINA LA PRINCESITA. Es una de las cantantes más importantes de la música popular, ganadora de siete premios Carlos Gardel.

1994 COPA CENTENARIO Gimnasia y Esgrima de La Plata se queda con el título del torneo organizado por AFA para celebrar los cien años de su creación.

2020 TEDROS GHEBREYESUS El Director General de la OMS declara en Ginebra, Suiza, al nuevo brote de COVID19 como una emergencia de salud pública de importancia internacional.

2024 DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA Y LA PAZ Con el objetivo de promover el entendimiento entre personas de distinta procedencia y modos de pensar.

Efemérides del 30 de enero.

TELAM