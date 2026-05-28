Por Cristian Ibarra | SintesisDeportiva.com.ar



El club Islas Malvinas de San Lorenzo tuvo una destacada experiencia el pasado lunes al visitar la ciudad de Santa Fe, donde disputó encuentros amistosos frente a Unión y Gimnasia de Ciudadela con las categorías 2012, 2013 y 2014.

La delegación, integrada por alrededor de 60 chicos, viajó gracias a una gestión realizada por el coordinador Javier Colombari junto a Cristian Dottori, entrenador de arqueros del cuerpo técnico que encabeza Leonardo Madelón en Unión.

“Fue una linda experiencia y muy lindos partidos. Los chicos pudieron mostrarse, pero más allá de eso, compartir un viaje todos juntos en un día de semana hace que todo el esfuerzo de los padres, de los chicos y nuestro tenga sentido”, expresó Colombari en diálogo con Síntesis Deportiva.

Además del crecimiento deportivo, el coordinador destacó el rol social y formativo que cumple el club: “Todo el esfuerzo es en beneficio de los chicos, para que tengan la cabeza puesta en jugar al fútbol y estar contenidos dentro del club. Después de la escuela y la casa, el tercer eslabón es el club”.

En cuanto al intenso calendario que atraviesa la institución durante este 2026, Colombari remarcó que Islas Malvinas participa simultáneamente en ARFI, EFA y Liga Totorense.

“Entre todas las competencias llevamos 41 partidos jugados y, sumando los amistosos del lunes y la jornada de ARFI, en cinco días terminamos jugando cerca de 50 partidos”, señaló.

Regresa el Torneo Javier Alejandro Mascherano

Otro de los grandes temas abordados fue la vuelta del Torneo Javier Alejandro Mascherano, certamen infantil que se desarrollará en agosto en San Lorenzo.

Colombari confirmó que junto a un grupo de colaboradores ya comenzaron con la organización y que el propio Javier Mascherano dio el visto bueno para relanzar el evento.

“Creemos que para San Lorenzo es algo importante. Ya comenzaron a anotarse instituciones de la región y también existe la posibilidad de que clubes como River y Vélez participen con categorías de captación”, explicó.

El torneo se disputará en el predio de Veteranos Pino Histórico, ubicado en Ruta AO12 y autopista, y contará con las categorías 2014, que jugará en cancha de 11, mientras que 2015, 2016 y 2017 lo harán en cancha de 9.

La organización buscará conformar zonas mixtas con equipos de distintas ligas y localidades para garantizar una competencia más atractiva y variada.

Lo que viene para Malvinas

Pensando en el futuro inmediato, Islas Malvinas continuará con una agenda cargada. La próxima semana viajarán nuevamente a Unión con otras categorías, mientras que en octubre organizarán la octava edición del Encuentro Eduardo Colombari.

Además, este fin de semana comenzarán los play-offs de Liga Totorense.

“Ojalá sigan apareciendo oportunidades como esta de Unión. Jugar con estos clubes motiva a los chicos, les da ganas de entrenar y mostrarse. Quién dice que alguno pueda volver más adelante para una prueba”, concluyó Colombari.

Síntesis Deportiva