La incorporación de tecnologías de precisión en la ganadería sigue sumando avances concretos. Un equipo de investigadores del INTA Santiago del Estero desarrolló una herramienta innovadora para el manejo reproductivo bovino que permite realizar un diagnóstico híper-precoz de preñez, apenas 19 días después de la inseminación artificial.

La propuesta combina ultrasonografía color, biotecnología reproductiva y estrategias de aprendizaje automático para identificar de manera temprana hembras gestantes y, especialmente, detectar rápidamente aquellas que no quedaron preñadas.

El objetivo es claro: mejorar la eficiencia productiva, optimizar recursos y tomar decisiones más ágiles dentro de los rodeos de cría.

Los resultados del trabajo fueron publicados en la revista científica Tropical Animal Health and Production, donde se destacó la elevada sensibilidad alcanzada por el sistema, cercana al 88%.

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TECNOLOGÍA DEL INTA, PARA LA REPRODUCCIÓN

“El equipo realizó diferentes estudios para desarrollar un método objetivo, automático y rápido capaz de predecir el estado gestacional temprano en la hembra bovina. En esta primera etapa logró desarrollar modelos que predijeron aceptablemente el estado gestacional en vaquillonas para carne a los diecinueve días después de la inseminación artificial”, explicó Sergio Roldán, investigador del INTA Santiago del Estero.

Uno de los datos más relevantes fue la capacidad del sistema para detectar animales vacíos. “Este resultado debe interpretarse de manera práctica, como que, de cada 100 vaquillonas no preñadas, la herramienta pudo detectar correctamente 88, a los 19 días después de la inseminación artificial. Dato muy importante para tomar decisiones claves en el manejo reproductivo de un establecimiento dedicado a la cría bovina”, destacó Roldán.

La detección temprana de preñez representa un beneficio estratégico para los sistemas ganaderos, ya que permite acortar los tiempos entre resincronizaciones de ovulación y acelerar nuevos servicios de inseminación artificial o transferencia embrionaria.

Además, cobra especial relevancia en contextos de estrés nutricional o sequías prolongadas, donde la identificación rápida de hembras vacías puede facilitar decisiones de descarte o venta para aliviar la carga animal del establecimiento.

MÁS SERVICIOS EN MENOS TIEMPO

Pablo Reineri, también investigador del INTA Santiago del Estero, remarcó que el avance abre la puerta a esquemas reproductivos mucho más intensivos.

“Se está trabajando en diferentes protocolos que permiten realizar inseminaciones artificiales cada 29 días en los mismos animales que no quedaron preñados en la inseminación artificial anterior, y en el periodo de 60 días se pueden dar dos servicios con inseminación artificial y un repaso con toros”, señaló el entrevistado.

Para construir el modelo predictivo, los investigadores analizaron trece variables vinculadas a la fisiología reproductiva de las hembras. Entre ellas evaluaron diámetro uterino, condición corporal, peso vivo, presencia de cuerpo lúteo, concentraciones hormonales, flujo sanguíneo y área vascularizada del cuerpo lúteo.

La vascularización fue evaluada mediante ultrasonografía color y luego procesada con herramientas informáticas diseñadas específicamente para medir de forma objetiva, semiautomática y rápida el flujo sanguíneo y el área vascularizada.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA MEJORAR LA PRECISIÓN

En una etapa posterior, el equipo utilizó estrategias de aprendizaje automático, específicamente un sistema Random Forest Classifier, para determinar cuáles eran las variables con mayor incidencia en la predicción temprana de preñez.

“Allí se detectó objetivamente que el área vascularizada del cuerpo lúteo, el flujo sanguíneo del cuerpo lúteo y la concentración de progesterona, evaluadas diecinueve días después de la inseminación artificial, fueron las variables que más contribuyeron a la precisión predictiva del modelo”, explicó Juan Aller, investigador del INTA Balcarce.

Posteriormente, los especialistas probaron un segundo modelo utilizando solamente esas tres variables clave. Tanto el modelo completo como el reducido lograron predecir de manera aceptable el estado gestacional en vaquillonas de carne a los 19 días posteriores a la inseminación.

EL DESAFÍO: CONVERTIRLO EN HERRAMIENTA MASIVA

Tras los resultados obtenidos, el equipo de investigación avanzará ahora hacia una segunda etapa enfocada en validar los modelos desarrollados y ampliar su aplicación en condiciones productivas reales.

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Actualmente, la herramienta ya funciona, aunque todavía requiere asistencia técnica especializada. Sin embargo, los investigadores comenzaron a trabajar en una tercera fase orientada a simplificar y sistematizar el proceso para transformarlo en un paquete tecnológico accesible y de uso masivo para productores y profesionales vinculados a la reproducción bovina.

La expectativa es que esta tecnología permita dar un salto de eficiencia en los sistemas de cría, reduciendo tiempos improductivos y mejorando la toma de decisiones en uno de los procesos más sensibles de la ganadería.

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