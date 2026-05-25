El desvanecimiento del orden mundial

En este momento histórico particular, los humanos nos encontramos en un mundo que está experimentando un cambio de paradigma. Esta ya no es una opinión marginal. De hecho, los presidentes y los primeros ministros, que a menudo son los últimos en admitir estas cosas, recientemente han comenzado a reconocer que el orden mundial global unipolar tal como lo hemos conocido a lo largo de nuestras vidas se está desvaneciendo, se está extinguiendo y no está volviendo a ser lo que era. (1) Como es a menudo el caso en tiempos de agitación como estos, ha habido un gran aumento de guerras y violencia general en todo el planeta que compartimos.

Globalismo contra Nacionalismo? O…

Como humanistas aspiramos a construir una nación humana no violenta y universal que defienda la diversidad y el pensamiento y las expresiones individuales, así como la convergencia amistosa de diferentes culturas. Curiosamente, hoy observamos un choque entre muchos que profesan que estas dos ideas, la diversidad y la mezcla intercultural, son como el petróleo y el agua. En otras palabras, esta crisis parece haber tomado la forma de una batalla entre lo que se conoce como el punto de vista “globalista” y el punto de vista “nacionalista”. El problema con esta lectura de la situación actual es que es una síntesis superficial, mezclada por los medios de comunicación, de una dialéctica más profunda.

Debajo de la interpretación útil y engañosa de la facción gobernante actual de los acontecimientos encontramos un conflicto de intereses entre una alianza obscenamente rica y poderosa de oligarcas belicosos y la gran mayoría de la humanidad. Afrontémoslo, la mayoría de nosotros no queremos tener nada que ver con las guerras de conquista de estos plutócratas y/o su cultura de miedo autogenerada, pobreza innecesaria y desesperación. Además, es esta alianza de oligarcas y sus representantes políticos y de medios de comunicación los que han proliferado las descripciones superficiales, divididas y conquistadas de los acontecimientos que tienen como objetivo mantener al público en general confundido. (2)

La verdadera causa de la crisis creciente

Como resultado de la desregulación masiva en el transcurso de las últimas décadas, el sistema bancario y sus oligarcas han sido capaces de tomar el control del proceso electoral occidental y los “principales” medios de comunicación occidentales. Esta concentración y centralización en gran medida descontroladas de la riqueza, el poder y la influencia ha terminado despojando a las naciones individuales de sus bases industriales y su soberanía. Estas condiciones han hecho que sus habitantes se sientan frustrados, mal equipados e incapaces de salir de los pozos financieros cada vez más profundos en los que se están hundiendo. Esta es la verdadera causa subyacente del aumento de los sentimientos nacionalistas en toda la esfera occidental. El giro de los medios de comunicación propiedad de oligarcas que insinúa que ha habido una manifestación repentina e inexplicable de sentimientos racistas de larga data ha sido combustible para el crecimiento de los incendios xenófobos. Su descripción es más que una simplificación. Es una tontería.

Esto no quiere decir que los sentimientos xenófobos genuinos no existan o que no sean un problema. Existen y son un problema. Lo que se está señalando aquí es el hecho de que la principal causa del aumento en estos sentimientos no es una especie de erupción cuasi mágica de una bestia subterránea colectiva. La principal causa de esta crisis ha sido la concentración criminal de la riqueza y el poder en manos de unos pocos muy codiciosos que han camuflado su cínica apropiación de poder al desviar la culpa de lo que retratan como una masa “ingobernable” de incorregibles.

Todos estamos ante una elección (el cambio inminente)

Como humanistas rechazamos la reducción duplicada y simplificada de la actual facción gobernante de las crisis mundiales actuales. Nuestra afirmación es que cuando se tiene un verdadero reconocimiento de lo que realmente está sucediendo, se producirá un “cambio” humanista. Cuando suficientes de nosotros experimentamos la sensación clara de que todos nos enfrentamos a una elección entre la cooperación universal mutua o la destrucción universal mutua, los humanistas tenemos fe en que la humanidad elegirá la primera.

En un artículo futuro voy a entrar en más detalles sobre la posición humanista y nuestras propuestas de acción.

CITAS:

1- https://www.theguardian.com/world/2026/jan/21/mark-carney-davos-old-world-order-trump-switzerland-greenland

2- https://www.pressenza.com/2026/05/murderers-row-the-banking-city-of-londons-straw-bosses-call-for-war/

Mark Lesseraux



Nota Original en: PRESSENZA.COM