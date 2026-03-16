Personal Tech presentó en el Espacio AgTech de Expoagro 2026, una experiencia 4D inmersiva y el encuentro ‘Del dato al plato’, donde la conectividad y la innovación tecnológica se mostraron como motores de una agroindustria más eficiente y sustentable.

En el “Espacio Personal AgTech”, Personal Tech contó con un stand donde presentó sus soluciones orientadas a acelerar la transformación digital del sector agroindustrial mediante la convergencia de conectividad 4G/LTE y soluciones satelitales, junto con plataformas IoT, servicios Cloud y propuestas de Ciberseguridad, conformando un ecosistema tecnológico robusto y escalable.

Además, llevó adelante la exposición “Del dato al plato”, una presentación orientada a mostrar cómo la innovación tecnológica está transformando cada eslabón de la cadena agroindustrial y sobre los desafíos relacionados con la implementación directa de estas nuevas tecnologías. La bienvenida a la jornada y la moderación del panel estuvieron a cargo de Tomás Liceda Rosasco, Gerente de Agroindustria de Personal Tech. Participaron también Mariano Tamborini, Gerente de Agronegocios de Arcor; Maximiliano Bonadeo, Gerente de Optimización de Negocios de John Deere; Bernardo Llorente, Gerente de Innovación de Grupo Ceibos y Demián Gil Marino, MCSA Solution Engineering Lead de Microsoft.

La charla destacó cómo la tecnología —con la conectividad como base indispensable— está transformando toda la cadena agroindustrial para hacerla más eficiente, sustentable y orientada a decisiones basadas en datos.

Las empresas participantes coincidieron en que los mercados globales exigen cada vez mayores estándares de trazabilidad, buenas prácticas y sustentabilidad, y que estos requisitos funcionan más como una barrera de entrada que como un plus de precio. Desde el rol de cada eslabón, se remarcó la importancia de integrar productores, industria y consumidores mediante soluciones digitales, trazabilidad avanzada y nuevos perfiles profesionales. También se subrayó el valor de construir un ecosistema colaborativo y diverso, donde la innovación y la tecnología permitan elevar la competitividad del sector, optimizar procesos desde el campo hasta la industria y responder a un consumidor que demanda productos más responsables, seguros y transparentes.

Experiencia inmersiva

En el stand, los visitantes vivieron una experiencia 4D especialmente diseñada para mostrar, de forma inmersiva e interactiva, cómo la integración tecnológica optimiza los procesos productivos del sector. Esta propuesta refleja la convergencia entre conectividad, datos e inteligencia operativa para impulsar un agro más eficiente, rentable y sostenible.

Además, quienes visitaron el espacio pudieron observar en tiempo real un Centro de Monitoreo Operativo, que exhibía los datos que generados por un campo conectado. Los asistentes vieron cómo las soluciones implementadas permiten anticipar incidencias, optimizar recursos y tomar decisiones basadas en información precisa.

Para acompañar la evolución digital del sector agroindustrial, Personal Tech presentó en Expoagro un conjunto de soluciones innovadoras que permiten optimizar los procesos productivos, elevar la rentabilidad y planificar el crecimiento a futuro con una clara orientación hacia la sustentabilidad. Tecnologías diseñadas para impulsar un agro más conectado, eficiente e inteligente.

Sensorización IoT y Movilidad: gracias a la conectividad, es posible integrar sistemas, herramientas, maquinarias y dispositivos para operar en tiempo real. Esta conexión junto a las plataformas y soluciones permiten capturar datos que, una vez procesados, se convierten en información clave para la toma de decisiones. Además, los sensores conectados aportan datos que favorecen una gestión más eficiente y sostenible de los recursos naturales, contribuyendo a una planificación agrícola con menor impacto ambiental.

Ciberseguridad y SOC (Security Operations Center): se presentó una demostración de la plataforma, enfocada en el tratamiento de casos de uso del SOC, mostrando cómo se gestionan, analizan y responden a distintos escenarios de seguridad, desde la detección hasta la mitigación de amenazas en tiempo real.

Redes Dedicadas: Con un enfoque centrado en el cliente, Personal Tech realiza el relevamiento del estado de conectividad y diseña propuestas técnicas a medida que integran redes y soluciones de valor agregado (IoT, ciberseguridad y cloud).

Las redes dedicadas son un habilitador clave en territorios desafiantes. Una red dedicada es una conexión móvil personalizada que brinda alta disponibilidad, ancho de banda amplio y baja latencia. Pueden ser públicas, privadas o híbridas, y se aplican, principalmente, para optimizar procesos operacionales en industrias como la agropecuaria, minera, automotriz y siderúrgica. Además, pueden complementarse con tecnología satelital, estableciendo una base sólida para servicios IoT y la digitalización integral.

Innovación tecnológica en el sector agroindustrial | Expoagro – Edición YPF Agro.

Fuente: TRECEBITS