El intendente Raimundo participó de la inauguración del nuevo edificio del Colegio Cristiano Redentor



Se trata de un espacio educativo de nivel secundario que forma parte de un Campus, ubicado por calle San Juan detrás de la autopista. “Lo más importante es lo que se produce al interior de esta comunidad educativa, la formación de personas nuevas, hombres y mujeres con propósito”, expresó el intendente.

El intendente Leonardo Raimundo participó este lunes por la mañana de la inauguración de las instalaciones del nuevo Colegio Cristiano Redentor, ubicado sobre calle San Juan detrás de la autopista, en la zona oeste de San Lorenzo. El espacio funcionará como un Campus de nivel secundario y forma parte de un polo educativo que amplía la infraestructura del establecimiento.

El edificio cuenta con aulas modernas construidas con sistemas de estructura metálica y paneles térmicos, áreas administrativas y pastorales, además de espacios comunes y una cafetería pensada como punto de encuentro para estudiantes y docentes.

“Esto es más que un edificio escolar, es un complejo para la educación. Es un espacio hermoso, en una primera etapa, que va a seguir floreciendo. Pero lo más importante es el concepto: lo que se produce al interior de esta comunidad educativa, la formación de personas nuevas, hombres y mujeres con propósito. Gracias, felicitaciones y adelante”, expresó el primer mandatario.

En la ceremonia también estuvieron presentes la secretaria de Desarrollo Social y Promoción Comunitaria, Verónica Cittadini, y el presidente del Concejo Municipal, Hernán Ore, quien junto al intendente entregó una placa a los pastores Patricia y Daniel Cattaneo, referentes de la comunidad educativa.