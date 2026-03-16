La ganadería argentina atraviesa un momento alentador, impulsado por precios firmes y un contexto internacional que vuelve a mirar con interés a la carne vacuna.

Sin embargo, desde el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) advierten que este escenario favorable debe ser aprovechado con una estrategia de largo plazo que permita consolidar el posicionamiento del país en el mercado global.

En diálogo con Infocampo, el presidente del IPCVA, Georges Breitschmitt, aseguró en Expoagro que el sector tiene una oportunidad concreta para recuperar protagonismo, aunque remarcó que el desafío es sostener políticas estables que acompañen el desarrollo productivo.

Durante “la Capital de los agronegocios”, el Instituto decidió reforzar su presencia institucional con un stand propio que funcionó como espacio de difusión y promoción. Allí, el objetivo fue mostrar el trabajo integral que realiza el organismo y reforzar el mensaje sobre el potencial de la carne argentina.

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“Mostrar todo lo que hace el instituto, degustar la mejor carne del mundo y tratar de traer este mensaje de no dormirse en los laureles; tenemos que seguir produciendo la mejor carne del universo, conservar su calidad y sobre todo tratar de difundir cuáles son las cualidades más relevantes”, explicó Breitschmitt.

LA GANADERÍA EXIGE VISIÓN DE LARGO PLAZO

El titular del IPCVA subrayó que la ganadería es una actividad marcada por ciclos biológicos, lo que obliga a repensar las decisiones productivas con varios años de anticipación y ello implica contar con reglas claras y transparentes.

En ese sentido, recordó que muchas de las variables que hoy se observan en el mercado responden a decisiones tomadas años atrás. “La ganadería son ciclos biológicos y no entiende de política”, remarcó.

Por eso, sostuvo que el escenario actual debe ser tomado como una plataforma para el crecimiento. “Tenemos que usar esto como un trampolín para crecer y mejorar a futuro, conservando todas esas cualidades”, afirmó.

Breitschmitt también alertó de que la competencia internacional se intensifica, ya que otros países trabajan activamente para mejorar la calidad de su producción y ganar espacio en los mercados.

DEMANDA GLOBAL Y NUEVAS OPORTUNIDADES

En el plano internacional, el presidente del IPCVA destacó que la demanda de proteína animal continúa firme, incluso en países que recién comienzan a incorporar la carne argentina a sus mercados.

En el Sector Ganadero, el @IPCVA, Auspiciante de Expoagro 2026, despliega un espacio pensado para mostrar todo el potencial de la carne argentina: promoción, tecnología, charlas y encuentros para fortalecer a toda la cadena de ganados y carnes. pic.twitter.com/fy7lSxBSci — Expoagro (@Expoagrocom) March 12, 2026

Uno de los factores clave es la situación de Estados Unidos, donde el stock ganadero se encuentra en descenso. Esa reducción de la oferta interna está transformando a ese país en un demandante creciente de carne, lo que abre una oportunidad estratégica para exportadores como Argentina.

Breitschmitt advirtió, sin embargo, que para aprovechar ese escenario es indispensable garantizar previsibilidad. La inestabilidad en las reglas de juego, explicó, puede afectar directamente las decisiones de inversión de los productores.

“El productor que sale de la ganadería es difícil que vuelva a ingresar al sistema de facilidad”, advirtió Georges Breitschmitt.

En ese marco, insistió en la necesidad de políticas consistentes y sostenidas. “No podemos estar yendo y viniendo en esto que estamos diciendo de los ciclos de producción”, afirmó.

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Por otra parte, agregó una metáfora para graficar la situación: “No podemos estar como Penélope, tejiendo y descosiendo; debemos tener políticas de muy largo plazo para que la ganadería en Argentina nunca pierda ese lugar donde tenía que estar”.

REACTIVACIÓN: FINANCIAMIENTO Y PRECIOS

A pesar de los desafíos estructurales, el clima que se percibe hoy en el sector es más optimista. Breitschmitt señaló que uno de los indicadores más claros es el movimiento observado en las ferias y exposiciones, donde el financiamiento comienza a jugar un rol clave.

“El termómetro nos permite ver las filas en los bancos y el entusiasmo en los remates”, sostuvo el dirigente en diálogo con Infocampo.

Las herramientas de crédito, junto con los plazos de financiación disponibles, están impulsando operaciones y generando expectativas positivas dentro de la cadena ganadera.

Para el titular del IPCVA, lo fundamental es que este impulso no sea circunstancial, sino el inicio de una etapa sostenida de recuperación del stock. En ese sentido, insistió en que el país no puede desaprovechar el contexto actual de precios y demanda internacional.

“No tenemos que perder esta oportunidad, este tren no hay que dejarlo pasar y que sea de vuelta el hito, el trampolín para empezar a recuperar todas esas cabezas que perdimos y de una vez por todas volver al primer o segundo lugar donde supimos estar”, concluyó.

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