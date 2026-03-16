El 12% de los viajes en Transporte Urbano de Pasajeros se abonan con QR, tarjetas de crédito o débito, o la SUBE digital, facilitando el uso del servicio.

Durante 2025 la Municipalidad de Rosario incorporó nuevas formas de pago en el transporte urbano de pasajeros, que ya representan el 12% del total de viajes realizados en este servicio público. Así, pagos con códigos QR, tarjetas de crédito y débito, y la SUBE digital son opciones cada vez más utilizadas.

La posibilidad de abonar el boleto con medios alternativos a la tarjeta SUBE se implementó en Rosario a mediados de junio, como un modo de ampliar las posibilidades de acceso al sistema de colectivos, tanto para usuarios habituales, como eventuales.

“Hoy se puede elegir entre múltiples formas de pago, lo que facilita el uso de este servicio. El usuario o usuaria ya no depende de ir a un lugar y cargar su tarjeta para poder viajar”, expresó la secretaria de Movilidad, Nerina Manganelli.

La utilización de los medios digitales se mantuvo en alza desde entonces. Luego de algunos meses de menor impacto, manteniéndose alrededor del 1% del total de viajes, en el último trimestre del 2025 se observó un marcado incremento, alcanzando el 12% del total. Destacando que en el mes de diciembre, específicamente el día 25, se alcanzó un pico del 16%.

De este total, el 76% de los boletos fueron abonados a través de código QR, mediante las distintas aplicaciones que ofrecen esta opción. Las tarjetas de crédito y débito representaron un 17% y el 7% restante correspondió a la utilización de la SUBE digital.

“Durante el 2025, no solo incorporamos 130 unidades 0 km. al sistema de transporte, sino que además ampliamos las formas de pago. En el 2026, redoblamos nuestros esfuerzos para continuar generando mejoras para los usuarios y usuarias”, agregó la funcionaria.

Es importante aclarar que la tarifa es la misma con todos los medios de pago, mientras que los beneficios nacionales o locales sólo pueden utilizarse a través de la tarjeta SUBE, en su versión física o digital.

Pagar con medios digitales y tarjetas

Los viajes en el Transporte Urbano de Pasajeros pueden abonarse con tarjetas de débito, crédito y prepagas sin contacto Visa y Mastercard, teléfonos y relojes con tecnología NFC, y vía código QR en las aplicaciones adheridas.

El funcionamiento para el pago con débito o crédito es similar a la manera que se utiliza la tarjeta SUBE: se apoya durante unos segundos la tarjeta en el validador hasta que se indique en la pantalla que el pago fue realizado.

Respecto al pago con código QR desde la app SUBE o billeteras digitales, debe elegirse la opción ‘Pagar con QR’, apuntar el código de frente al lector que se encuentra en la parte inferior del validador y esperar que se confirme el pago.