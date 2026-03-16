Una mujer de 39 años fue asesinada a balazos este domingo por la noche en el barrio Cabín 9, en la vecina ciudad de Pérez. La víctima, identificada como Noelia Carolina Ojeda, fue trasladada de urgencia al Hospital Centenario, donde murió durante la madrugada a causa de las graves heridas.

El ataque ocurrió pasadas las 19.45 en la zona de Las Acacias al 270, una cuadra lindera con el extremo oeste de Rosario. Fue entonces que varios llamados al 911 alertaron sobre detonaciones de arma de fuego. Al llegar al lugar, personal policial encontró a la mujer gravemente herida en la vía pública, con múltiples impactos de bala.

Un móvil del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) la trasladó al Hospital Centenario, donde ingresó con al menos cinco heridas de arma de fuego en el tórax, abdomen y miembros inferiores, quedando internada en estado crítico. Sin embargo, alrededor de las 0.15 de este lunes se confirmó su fallecimiento.

Según los primeros testimonios recogidos en la escena, Ojeda caminaba por la zona cuando fue interceptada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta de alta cilindrada. Los agresores habrían abierto fuego sin mediar palabra y escapado inmediatamente del lugar.

La investigación quedó a cargo del fiscal Franco Tassini, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas del Ministerio Público de la Acusación. El funcionario ordenó al Gabinete Criminalístico el relevamiento de la escena, la toma de testimonios, el levantamiento de rastros y el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona.

Fuentes del Ministerio de Seguridad de Santa Fe indicaron además que la víctima tenía antecedentes vinculados a causas por estupefacientes. Según esos registros, en febrero de 2025 había sido detenida con droga y durante 2024 había sido imputada por tenencia, producción, tráfico y comercialización de estupefacientes.

Mientras tanto, los investigadores trabajan en reserva para reconstruir la mecánica del ataque e identificar a los autores, que hasta el momento permanecen prófugos. El caso se suma a los episodios de violencia armada registrados en el área metropolitana de Rosario durante las últimas semanas. ​ ROSARIOPLUS