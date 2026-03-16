PRESSENZA – Humanismo y Espiritualidad.

Este sábado 14 de marzo se realizó el lanzamiento del libro y audiolibro: “Musicuentos para la paz y la no violencia” de Marcela Latorre Robles, en la Biblioteca Pablo Neruda del Parque de la Infancia, en Santiago de Chile.

El encuentro reunió a niñas, niños, familias, narradores orales, educadores y personas vinculadas al mundo de la mediación lectora y la cultura.

La presentación se realizó en formato de cuentacuentos, incorporando canciones, juegos y la participación del público. Las ilustraciones del libro —creadas en arpillera por la artista Claudia Castora— formaron parte de la escena, permitiendo que las niñas y niños descubrieran las historias a través de la imagen y la narración. También participó Claudia Tranquino, docente de educación socioemocional de la UMCE, compartiendo una experiencia para transmitir la importancia de esta publicación.

Este libro nace de muchos años de trabajo con las infancias: primero desde los cuentos creados para los hijos de la autora y luego desde la escucha atenta de niñas y niños en talleres, clubes de lectura y espacios de narración, en donde se producía una sintonía desde la confianza entre Marcela y ellos, quienes le contaban sus inquietudes y esperaban que les entregara, a través de estas historias, herramientas para conectar con la calma y el buen trato hacia sí mismos y los demás.

El proyecto busca aportar herramientas socioemocionales y de fomento lector para hablar con la infancia sobre el contacto con su mundo interno, la sana convivencia, la empatía y la resolución pacífica de conflictos, recursos que entrega la metodología de la noviolencia activa.

La Red de Bibliotecas Públicas de Recoleta fue la encargada de acoger el proceso de producción del audiolibro y este lanzamiento y Virtual Ediciones ha realizado las publicaciones de los cuatro libros de Latorre.

El audiolibro del proyecto también está disponible en YouTube y YouTube Music en el canal Marta Cartas.

El foto-reportaje es de León Guerra.

Redacción Chile

Fuente: PRESSENZA.COMLeer más