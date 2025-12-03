Desde Kisumu

Como parte de la Campaña “16 días de activismo contra la Violencia de Género”, promovida por Naciones Unidas, la sección humanista de Kisumu organizó este 2 de diciembre un evento de participación comunitaria en Hera mosiko. El tema de este año, «Unidos para poner fin a la violencia digital contra las mujeres y las niñas», hizo hincapié en la urgente necesidad de abordar tanto las formas de violencia física como las que se producen en Internet, dirigidas especialmente a las mujeres, las niñas y los miembros vulnerables de la comunidad.

El evento reunió a viudas, adolescentes, madres jóvenes, cuidadores, jóvenes, sobrevivientes de violencia de género, hombres aliados y humanistas. Su objetivo era crear conciencia, inspirar acciones y promover los valores humanistas de dignidad, igualdad, empatía y toma de decisiones racionales dentro de la comunidad.

La actividad combinó debates interactivos, actividades culturales, deportes, ejercicios de bienestar y diálogos comunitarios para crear un entorno seguro, inclusivo y empoderador para todos los participantes.

Entre los mensajes que formaron parte de los testimonios y los intercambios resonó fuertemente el expresado por las y los activistas humanistas, que enfatizaron en los principios de dignidad, equidad, empatía y no violencia, al tiempo que ilustraron estrategias para prevenir la Violencia de Género dentro de las familias y comunidades. Asimismo, se refirieron a la importancia que tiene en la actual la responsabilidad de actuar con firmeza contra la violencia en los entornos digitales.

Entre las organizaciones aliadas estuvieron presentes Manyatta Youth Resource Centre, Petals, Heart to Heart Smiles, Tuungane Women Group, Risen Flames Network, Arise, Lake belt Green Civic champions Cbo, YWLI como así también representantes del gobierno distrital de Kisumu.

Algunas recomendaciones a futuro surgidas del evento, que fue valorado muy positivamente por participantes y organizadores fueron continuar con la realización de actividades dirigidas a viudas, madres jóvenes y adolescentes. Se puntualizó en la inclusión de figuras masculinas para contribuir de manera significativa a poner fin a la violencia de género.

Asimismo, se subrayó la necesidad de sensibilizar sobre el proyecto de ley de viudas para protegerlas de todas las formas de violencia y de involucrar a las madres jóvenes en programas contra la violencia de género para dotarlas de las herramientas necesarias para responder de manera eficaz.

Finalmente, se puso énfasis en implementar programas de empoderamiento para las adolescentes y en fortalecer la alfabetización digital y la concienciación sobre la seguridad en línea.

La actividad concluyó con el compromiso de continuar los esfuerzos de colaboración entre las diversas organizaciones y el colectivo humanista para lograr una acción sostenida.

Desde Tana River

En un sentido idéntico, desde el condado de Tana River, en la costa Este del país, donde se está desarrollando un proyecto para construir un Parque de Estudio y Reflexión humanista, el colectivo de defensores de Derechos Humanos Combined Voice Now, hizo oir su voz:

«En los 16 días de activismo que estamos viviendo, nos enfrentamos a los retos interrelacionados de la tecnología, la ciberdelincuencia y la violencia de género. Nuestro compromiso es aprovechar las plataformas digitales como herramientas poderosas para erradicar la violencia de género y contrarrestar las amenazas cibernéticas. A través de la defensa jurídica empoderada y la acción colectiva, nos mantenemos firmes. Recuerden, la justicia no es solo un concepto, es nuestro escudo y defensor inquebrantable en esta lucha crucial».

Desde Uasin Gishu, Eldoret

Por su parte, las y los humanistas del condado de Uasin Gishu, Eldoret, lanzaron diversas actividades encuadradas en los 16 días de activismo contra la violencia de género.

“Tenemos el poder de crear cambios uniendo las voces para que cada mujer, niña, adolescente o adulta pueda disfrutar una vida libre de violencias” fue uno de los mensajes centrales. Otra de las demandas difundidas fue la de fortalecer los derechos de las sobrevivientes de la violencia de género a través del acceso a la justicia.

Inequívoca fue la referencia al imperativo de consentimiento mutuo en las relaciones sexuales. En un afiche alusivo puede leerse “NO es NO”. “Detente es NO”. “Estoy cansada” equivale a NO. “No ahora” es NO. “No estoy segura” quiere decir NO. “No estoy lista” significa NO. NO no quiere decir “Convénceme”. Si no es un SÍ, no es una relación consentida.

De gran significación fue también la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que a instancias de Naciones Unidas se observa el 3 de diciembre. El lema de este año es «Fomentar sociedades inclusivas con las personas con discapacidad para promover el progreso social».

Conversatorio virtual: Protección de mujeres y niñas en internet

Como parte de las actividades previstas por la Mesa sobre Violencia de Género del Foro Humanista Mundial se realizará este 6 de Diciembre un conversatorio virtual con el título “Unidos contra la violencia digital: protegiendo a las mujeres y las niñas en Internet”.

Para abordar el urgente tema de la seguridad digital se invitará en un primer momento a las y los participantes a dar testimonios sobre casos de acoso en línea sufridos personalmente o por conocidos y a dar opinión sobre cuáles son las plataformas digitales de mayor riesgo para mujeres y niñas.

Luego de un intercambio sobre ejemplos de cómo afecta la violencia digital, la actividad pretende ilustrar sobre medidas de seguridad efectivas, con comentarios sobre actitudes a tomar y consejos de prevención para amigas y compañeras ante los contenidos dañinos.

El guion prevé el esclarecimiento sobre el posible apoyo por parte de la comunidad o de amigos cercanos para prevenir la violencia digital, a la vez que se elevarán propuestas sobre políticas o programas a ser implementados desde las escuelas, los grupos juveniles y las organizaciones. La reflexión colectiva girará también alrededor de cómo las plataformas digitales pueden ser utilizadas para generar positividad en lugar de daño.

Por último, se exhortará a las y los participantes a compartir con otras/os el conocimiento obtenido en la sesión y a pensar sobre qué tipo de acciones se comprometen a llevar a cabo en sus respectivas comunidades.

Pressenza Kenya

Nota Original en: PRESSENZA.COM