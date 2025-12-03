La policía descubrió un traslado clandestino de drogas en la zona oeste de Rosario, al perseguir y capturar a un automovilista que acababa de escapar luego de haber atropellado a dos motociclistas en avenida Circunvalación.

Resultó que en el auto llevaba dos bolsas grandes con una cantidad aún no determinada de cocaína, marihuana y pastillas, al parecer para su distribución a narcokioscos en la ciudad.

El primer conteo que hicieron los agentes superó las 2.000 dosis de cocaína fraccionada para el narcomenudeo, y unas 200 de marihuana, según trascendió.

Con el conductor, quedó detenida también una mujer, y la Justicia debe resolver el destino de un niño de 6 años que viajaba en el vehículo con su mamá.

El inesperado hallazgo se precipitó minutos antes del mediodía, cuando un Chevrolet Astra de color gris embistió desde atrás a dos personas que circulaban en moto por avenida Circunvalación, a la altura de avenida Eva Perón, en Fisherton.

Los motociclistas impactaron sobre el parabrisas del auto y cayeron sobre el asfalto. Sufrieron lesiones de consideración, por lo que a estas horas se encuentran internados en estado delicado en el Hospital Centenario.

Mientras tanto, testigos observaron cómo el conductor del Astra emprendió la fuga sin detenerse a auxiliar a las víctimas del impacto.

Cundió el alarma y pronto se armó la persecución policial con varios patrulleros. El fugitivo y su familia, en tanto, bajó en la colectora siguiente, tomó avenida Juan José Paso y encaró en contramano hasta terminar cercado en la esquina de French y Nicaragua.

De la requisa de rigor, surgió el hallazgo de dos bolsas tipo consorcio con numerosas bolsitas en su interior que contenían cocaína, picadura de marihuana y pastillas que serían drogas sintéticas, según se informó aún de manera extraoficial. ​