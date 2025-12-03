1993 – FRANK ZAPPA.

A la edad de 52 años muere en la ciudad de Los Ángeles (California, EEUU) el músico, guitarrista, cantante y compositor estadounidense Frank Zappa, uno de los artistas más influyentes del mundo del rock.

1912 – PETISO OREJUDO. Arrestan al sociópata Cayetano Santos Godino, apodado “el petiso orejudo”, en Buenos Aires luego de cometer su cuarto asesinato. Todas sus víctimas fueron niños menores de 13 años. Fue además responsable de siete intentos de asesinato y del incendio de siete edificios. Murió en el penal de Ushuaia en 1944, luego de ser apaleado por presos que lo acusaban de haber matado al gato que tenían como mascota.

1947 – ALFREDO DI STÉFANO. El delantero Alfredo Di Stéfano, apodado “La saeta rubia” debuta en la selección argentina y marca un gol en la goleada a Bolivia por 7-0 en partido de la Copa América 1947 disputado en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil.

2020 – OBRERO MINERO. Se celebra el Día Nacional del Obrero Minero en conmemoración de la fecha de fundación de la Asociación Obrera Minera Argentina en 1953.

1910 – BASÍLICA DE LUJÁN. Con la bendición de la Iglesia, se inaugura la Basílica de Nuestra Señora de Luján en la ciudad bonaerense homónima, el mayor santuario de la Argentina y uno de los más importantes edificios del estilo neogótico del país.

1965 – ALEX DE LA IGLESIA. Nace en la ciudad vasca de Bilbao el productor y director de cine español Alejandro de la Iglesia Mendoza, quien presidió la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España entre 2009 y 2011. Dirigió una veintena de películas, entre ellas El día de la bestia, Balada triste de trompeta, Los crímenes de Oxford y un documental sobre Lionel Messi.

2009 – LUIS A. SPINETTA. El músico, cantante y compositor de rock Luis Alberto Spinetta ofrece un histórico recital de más de cinco horas de duración y ante más de 35.000 espectadores en el estadio de Vélez Sarsfield.

1980 – LED ZEPPELIN. La banda británica de hard rock Led Zeppelin anuncia en Londres su disolución luego de la muerte de su baterista, John Bonham. La disolución de Led Zeppelin es considerada como el fin a una significativa etapa de la historia del rock.

DÍA DE LA PUBLICIDAD. Se celebra el Día Nacional de la Publicidad en conmemoración de la fecha de 1936 en la que se realizó el Primer Congreso de la Publicidad con el objetivo de promocionar su enseñanza.

