¿Hay límite en el tamaño de los copos de nieve?



¿Por qué no se aparecen grandes copos de nieve como los del árbol de Navidad? ¿Y es verdad que no hay dos copos de nieve iguales?

Megan Skrip, investigadora y comunicadora científica de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, quería saber cómo se pueden obtener grandes copos de nieve.

El copo de nieve más grande que se haya encontrado mide 38,1 cm de ancho y 20,3 cm de largo, según una publicación reciente del blog de Skrip. Según se informó, el copo de nieve se encontró en Fort Keogh, Montana, en 1887, pero según la experta en copos de nieve Sandra Yuter, el copo de nieve no era en realidad un copo de nieve.

“Los copos de nieve naturales más grandes, de más de 2,5 cm o más, son en realidad son sistemas de cristales de hielo individuales llamados agregados”, comentó Yuter, investigadora del estado de Carolina del Norte.

El tamaño de los cristales de hielo

El tamaño y la forma de cada copo de nieve están influenciado por factores atmosféricos, como la temperatura y la humedad:

“La forma exacta del cristal final de la nieve está determinada por el camino preciso que tomó a través de las nubes”, explica Kenneth Libbrecht, profesor de física y jefe de departamento del Instituto de Tecnología de California, en su sitio web dedicado a los copos de nieve.

“Pero los seis brazos tomaron el mismo camino, por lo que cada uno experimentó los mismos cambios al mismo tiempo. Por lo tanto, los seis brazos crecen en sincronía, dando una forma compleja y simétrica. Y como no hay dos cristales de nieve siguen exactamente el mismo camino, a través de las nubes a medida que caen, no hay dos que se vean exactamente iguales”.

Si bien es cierto que no hay dos copos de nieve iguales, Libbrecht puede cultivar cristales de nieve que son muy similares. Él comparte fotos de sus copos de nieve “gemelos idénticos” en su sitio web.

Aunque Libbrecht y otros científicos pueden estudiar el crecimiento de los cristales de nieve haciéndolos crecer bajo los microscopios en el laboratorio, los investigadores también pueden estudiar la realidad.

Geometría natural

“Hoy tenemos cámaras automáticas como la Cámara de copos de nieve de múltiples ángulos que toman fotografías de calidad de los copos de nieve en caída libre”, dijo Yuter. “Con la Cámara de copos de nieve de múltiples ángulos, podemos ver cómo se ve la geometría de la nieve en 3D a medida que cae, lo cual es muy relevante, especialmente para la investigación que relaciona la detección remota de nevadas desde radares meteorológicos y satélites a tasas de nevadas”.

En cuanto a si hay un límite superior para el tamaño del copo de nieve, o más exactamente, el tamaño agregado del copo de nieve, los científicos no están seguros.

Yuter dijo que es probable que se formen grandes agregados en las nubes de nieve, pero los vientos atmosféricos evitan que alcancen el suelo.

Fuente: NuestroClima.com