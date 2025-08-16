China desafía los límites del mar con una turbina eólica flotante que rompe récords
Ingenieros chinos presentaron una turbina eólica flotante capaz de generar 17 megavatios de energía limpia, suficiente para abastecer miles de hogares. Este avance no solo supera marcas anteriores, sino que podría transformar el futuro de la energía renovable al conquistar aguas profundas que hasta ahora parecían inaccesibles.
Nota original en: GIZMODO