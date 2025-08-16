1850 – FALLECE EL GENERAL SAN MARTÍN.

A los 72 años de edad muere en la localidad francesa de Boulogne sur Mer el general José de San Martín, comandante en jefe del Ejército de los Andes y libertador de Argentina, Chile y Perú.

1891 – OLIVERIO GIRONDO. Nace en Buenos Aires el escritor, poeta y periodista Oliverio Girondo (Octavio José Oliverio Girondo), figura del surrealismo dentro de la vanguardia literaria porteña de la década de 1920. Formó parte del Grupo Florida junto con Leopoldo Marechal, Silvina Ocampo y Raúl González Tuñón, entre otros grandes escritores.

1913 – OSCAR A. GÁLVEZ. Nace en Buenos Aires el piloto de automovilismo Oscar Alfredo Gálvez, icono de ese deporte en Argentina. Ganó cinco títulos de Turismo Carretera y 43 victorias en esa especialidad. El Autódromo Oscar Gálvez del barrio porteño de Villa Riachuelo fue sede en 20 ocasiones del Gran Premio de la Argentina de Fórmula 1.

1943 – ROBERT DE NIRO. Nace el 17 de agosto en Manhattan (Nueva York, EEUU) el actor y director de cine Robert Anthony De Niro, una de las grandes estrellas de Hollywood, ganador de sendos premios Óscar por su labor en los filmes Toro salvaje y El padrino: Parte II. Ganó además dos premios Globo de Oro y lleva filmadas más de un centenar de películas.

1952 – GUILLERMO VILAS. Nace en Buenos Aires el ex tenista Guillermo Vilas, quien llegó al N° 2 de la clasificación mundial de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP). Vilas se mantiene como el único tenista con el récord de mayor número de partidos consecutivos ganados: 46. Es uno de los más grandes de la historia del tenis en Argentina.

1957 – RICARDO MOLLO. Nace en la ciudad bonaerense de Pergamino el músico, cantante y guitarrista Ricardo Mollo, líder de la banda de rock Divididos. Formó parte de la legendaria banda Sumo en la década de 1980.

1960 – SEAN PENN. Nace en la ciudad de Santa Mónica (California, EEUU) el actor y director de cine Sean Penn, ganador de ocho premios internacionales, entre ellos dos Óscar. Se destacó por su labor en los filmes «Milk”, “Mystic river» y «21 gramos». Ha filmado 48 películas.

1989 – REFORMA DEL ESTADO. El Congreso aprueba la ley de Reforma del Estado que dio paso a las privatizaciones de las grandes empresas públicas. Las primeras privatizaciones fueron las de ENTel y Aerolíneas Argentinas.

1998 – BILL CLINTON. El presidente de Estados Unidos Bill Clinton admite que mantuvo una «relación física inapropiada» con la becaria Mónica Lewinsky, de 22 años, en la Casa Blanca. Clinton fue luego exonerado de los cargos de perjurio y obstrucción de la justicia en un juicio político realizado en el Senado.

2005 – LIONEL MESSI. Un 17 de agosto, a los 21 minutos del segundo tiempo de un amistoso con Hungría en Budapest, el delantero Lionel Messi debuta en la selección argentina al reemplazar a Lisandro López en el equipo dirigido por José Pekerman. Peroi fue expulsado 47 segundos después de su ingreso por una falta que no pareció merecer esa sanción. Argentina ganó 2-1 con goles de Maximiliano Rodríguez y Gabriel Heinze.

DÍA DEL PEATÓN. Se celebra el Día Mundial del Peatón instituido por la Organización Mundial de la Salud para promover la seguridad vial y espacios adecuados para la movilidad a pie. La fecha recuerda al primer accidente fatal ocurrido en Londres en 1897, cuando Bridget Driscoll murió al ser arrollada por un vehículo a motor.

NUEVAREGION.COM + TELAM