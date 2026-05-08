En la previa del cruce entre Central e Independiente por los octavos de final del Torneo Apertura, el presidente del Rojo, Néstor Grindetti, publicó un mensaje en redes que generó polémica al deslizar una advertencia vinculada al arbitraje del partido que se disputará este domingo en Arroyito.

En su publicación, Grindetti elogió el trabajo del plantel y del cuerpo técnico encabezado por Gustavo Quinteros y aseguró que en Avellaneda hay ilusión de pelear el campeonato hasta el final. Sin embargo, la frase que encendió la discusión fue otra.

“Sabemos que vamos a enfrentar a un rival muy duro, en una cancha complicada. Ojalá el domingo podamos hablar de fútbol y no de decisiones polémicas”, escribió el dirigente.

El encuentro entre Central e Independiente se jugará este domingo a las 15 y tendrá como árbitro principal a Yael Falcón Pérez. En el VAR estará Lucas Novelli.

En tanto, Falcón Pérez cuenta con antecedentes polémicos dirigiendo al equipo de Avellaneda. En 2023 terminó cara a cara con los jugadores tras el clásico de Avellaneda y luego denunció que tanto él como su familiar recibieron amenazas. Con él, Independiente tiene un historial negativo: 3 victorias, 5 empates y 5 derrotas.

«No nos gusta hablar con Beligoy o AFA para pedir que no nos dirija algún árbitro. Pero estamos atentos. Somos respetuosos de las decisiones de AFA. Tenemos todo para ganar, si juegan mejor que nosotros, perfecto, pero no queremos que cuestiones ajenas a lo futbolístico nos impidan un campeonato», sumó Grindetti en declaraciones radiales. ​ ROSARIOPLUS