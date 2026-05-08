Un grupo de referentes de derechos humanos, especialistas en salud mental y juristas presentó una denuncia penal contra la senadora nacional Carolina Losada, a quien acusan de encabezar una estrategia para instalar la idea de que existen denuncias falsas en casos de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes. La presentación también alcanza al senador Juan Carlos Pagotto y al exministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona.

La denuncia fue radicada en la Justicia Federal y lleva las firmas de figuras reconocidas como el exjuez federal Carlos Rozanski, la periodista y psicóloga Liliana Hendel y la historiadora Dora Barrancos, junto a referentes de organismos de derechos humanos y colectivos feministas.

Según el escrito, la maniobra busca intimidar a profesionales de la salud mental y del sistema judicial que intervienen en casos de abuso sexual infantil, además de generar presión sobre magistrados que tramitan causas vinculadas a violencia sexual y familiar.

Los denunciantes sostienen que el proyecto impulsado por Losada sobre “falsas denuncias” se apoya en un fenómeno “sin sustento estadístico” y advirtieron que podría transformarse en una herramienta para desalentar denuncias y profundizar la impunidad.

Entre los delitos señalados aparecen coacción, encubrimiento agravado, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y apología del crimen. Además, cuestionan que desde el Senado se haya dado visibilidad a personas condenadas o denunciadas por delitos sexuales bajo el argumento de ser víctimas de denuncias falsas.

Uno de los episodios mencionados en la presentación judicial es la exposición pública de jugadoras de fútbol que denunciaron al exentrenador Diego Guacci por hechos de violencia y abuso psicológico y sexual. También se cuestionó la participación de una joven que fue llevada al Senado para retractarse de una denuncia contra su padre, pese a que el hombre ya había sido condenado judicialmente.

Para los denunciantes, este tipo de acciones generan un efecto disciplinador sobre víctimas, madres protectoras y profesionales que trabajan con infancias. ​ ROSARIOPLUS