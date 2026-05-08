A 34 días del comienzo del Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, Shakira sorprendió a sus seguidores al presentar un adelanto de la canción oficial de la Copa del Mundo.

Tal como lo hizo hace 16 años en Sudáfrica 2010 con “Waka Waka (This Time for Africa)”, la artista colombiana volverá a ponerle música a la máxima cita del fútbol.

En el video, grabado desde el estadio Maracaná de Brasil, se la puede ver con la pelota oficial del Mundial acompañada por un grupo de bailarines, mientras suena un adelanto de la que será “Dai Dai”, la canción que se lanzará oficialmente la próxima semana.

La publicación fue compartida en Instagram por la artista, en colaboración con la cuenta oficial de la FIFA World Cup, acompañada por un mensaje que adelanta la fecha de lanzamiento: “Desde el Estadio Maracaná, aquí está ‘Dai Dai’, la canción oficial 2026. Llega el 14 de mayo. ¡Estamos listos!”. ​ ROSARIOPLUS