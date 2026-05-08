Google lanza oficialmente su entrenador de salud con IA a nivel mundial



Google anunció la expansión global de Google Health Coach, una nueva herramienta impulsada por inteligencia artificial diseñada para ofrecer asesoramiento personalizado sobre salud, sueño, ejercicio y bienestar. El sistema funciona directamente desde el teléfono y promete actuar como un entrenador virtual disponible las 24 horas del día.

Un asistente de salud impulsado por inteligencia artificial

La nueva plataforma utiliza Gemini, el modelo de inteligencia artificial de Google, para analizar información relacionada con hábitos, actividad física, descanso, nutrición y otros datos personales. Según la compañía, el objetivo es ofrecer una experiencia mucho más personalizada que las aplicaciones tradicionales de seguimiento de salud.

Durante la configuración inicial, los usuarios mantienen una conversación con el sistema para explicar sus objetivos, rutinas, lesiones, disponibilidad de equipos de ejercicio o cualquier otro detalle importante de su estilo de vida. Con esta información, el entrenador adapta automáticamente las recomendaciones y modifica los planes cuando la persona cambia sus metas o necesidades.

Google explica que el servicio busca replicar el apoyo que reciben atletas y profesionales de alto rendimiento, quienes suelen contar con entrenadores, especialistas en sueño, nutricionistas y médicos trabajando juntos. La diferencia es que ahora toda esa orientación estaría centralizada en una sola aplicación impulsada por IA.

La plataforma comenzará a estar disponible globalmente desde el 19 de mayo como parte de la suscripción Google Health Premium.

La aplicación analizará sueño, actividad física y registros médicos

Una de las funciones principales del nuevo sistema es la pestaña “Today”, que actúa como el centro de recomendaciones personalizadas. Allí, la IA genera alertas, sugerencias y análisis en tiempo real basados en la información compartida por el usuario.

El entrenador puede integrar datos de actividad física, métricas de sueño, nutrición, seguimiento del ciclo menstrual, ubicación, clima local e incluso historiales médicos personales. Google afirma que mientras más información se comparta, más precisas y útiles serán las recomendaciones.

Además, el sistema incorpora herramientas específicas dentro de distintas áreas de la aplicación. En la sección de fitness, por ejemplo, los usuarios pueden generar rutinas de entrenamiento personalizadas usando lenguaje natural. En la pestaña de sueño, la IA analiza patrones de descanso y consistencia semanal. Mientras tanto, el apartado de salud puede resumir registros médicos complejos en explicaciones más fáciles de entender.

Google también señaló que el entrenador podrá responder preguntas en cualquier momento mediante la opción “Ask Coach”, funcionando como un asistente de bienestar permanente directamente desde el teléfono.

Con el lanzamiento global de Google Health Coach, Google apuesta por convertir la inteligencia artificial en un acompañante cotidiano para el bienestar personal. La herramienta busca transformar grandes cantidades de datos de salud en recomendaciones prácticas y personalizadas, marcando un nuevo paso en la integración entre IA y medicina preventiva.

rReferencia:

Google/Google Health Coach is becoming globally available, Link

Fuente: CerebroDigital.net