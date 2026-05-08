ARFI lanzó la convocatoria para formar el selectivo categoría 2013 y 2014
Por Cristian Ibarra | SintesisDeportiva.com.ar
La Asociación Regional de Fútbol Infantil y Juvenil (ARFI) abrió una nueva convocatoria para conformar su selectivo de jugadores de las categorías 2013 y 2014.
Los entrenamientos se desarrollarán en el Predio Sargento Cabral, en el horario de 19:30 a 20:30 horas, y estarán a cargo de los entrenadores Ariel Piedrabuena y Roberto Gómez.
Desde la organización invitan a todos los chicos de la categoría a sumarse a esta experiencia de formación y crecimiento deportivo, representando a ARFI en futuras competencias.
Bajo el lema “Sumá tu esfuerzo, viví tu pasión”, la convocatoria busca seguir fortaleciendo el fútbol infantil y brindar nuevas oportunidades a los jóvenes talentos de la región.