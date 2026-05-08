Colesterol: qué es y por qué no todo el colesterol es “malo”



El colesterol es una sustancia grasa que el cuerpo utiliza para funciones esenciales: formar células, producir hormonas y sintetizar vitamina D. De hecho, gran parte del colesterol es fabricado naturalmente por el hígado.

El problema aparece cuando sus niveles se alteran, especialmente en combinación con otros factores como hipertensión, tabaquismo, sedentarismo o diabetes.

¿Existe el colesterol “bueno” y el “malo”?

Sí, aunque técnicamente no son tipos de colesterol distintos, sino diferentes formas de transportarlo en la sangre.

LDL (lipoproteína de baja densidad): conocido como “colesterol malo”, porque puede acumularse en las arterias y formar placas que dificultan la circulación. Cuando sus niveles son elevados, aumenta el riesgo cardiovascular.

conocido como “colesterol malo”, porque puede acumularse en las arterias y formar placas que dificultan la circulación. Cuando sus niveles son elevados, aumenta el riesgo cardiovascular. HDL (lipoproteína de alta densidad): llamado “colesterol bueno”, ya que ayuda a retirar el exceso de colesterol de la sangre y transportarlo al hígado para su eliminación.

Por eso, un análisis no solo evalúa el colesterol total, sino también el equilibrio entre LDL, HDL y triglicéridos.

Qué hay que tener en cuenta al controlarlo

Durante años se puso el foco únicamente en evitar grasas, pero hoy los especialistas hablan de una mirada más integral. El colesterol no depende solo de un alimento puntual, sino del estilo de vida general.

Los factores más importantes son:

Alimentación rica en ultraprocesados y grasas trans.

Sedentarismo.

Estrés crónico.

Tabaquismo.

Falta de sueño y malos hábitos sostenidos.

Factores genéticos.

Además, muchas personas pueden tener colesterol elevado sin síntomas, por lo que los controles médicos son fundamentales.

¿Todos deberían preocuparse igual?

No necesariamente. El riesgo cardiovascular se evalúa de manera global. Una persona con colesterol moderadamente alto pero hábitos saludables puede tener menos riesgo que alguien con otros factores asociados.

Por eso hoy los médicos observan el contexto completo: presión arterial, antecedentes familiares, peso, actividad física, glucosa y hábitos cotidianos.

Lo que ayuda a mantenerlo equilibrado

Las recomendaciones más respaldadas incluyen:

Priorizar frutas, verduras, legumbres y fibra.

Reducir grasas trans y exceso de ultraprocesados.

Realizar actividad física regular.

Dormir bien y controlar el estrés.

Evitar el tabaquismo.

Realizar chequeos periódicos.

En algunos casos también puede ser necesario tratamiento farmacológico, especialmente cuando existe riesgo cardiovascular elevado.

Más allá del miedo

Hablar de colesterol no debería generar alarma automática. El cuerpo necesita colesterol para funcionar; la clave está en entender cómo equilibrarlo y cuidar el sistema cardiovascular en conjunto.

Porque más que “combatir” el colesterol, el desafío actual es construir hábitos que protejan la salud a largo plazo.

Colesterol: qué es y por qué no todo el colesterol es “malo” | Vida y Salud.

Nota original: vidaysalud.com