La concejala Fernanda Gigliani se refirió al proyecto de Parque Acuático que presentó la Municipalidad de Rosario para la Rambla Catalunya y Balneario La Florida. «Solo alguien que no conozca la dinámica de la ciudad en las diferentes etapas del año, puede proponer proyectos como estos, en ese sitio», afirmó. En la misma línea, siguió: «El intendente Pablo Javkin justifica su implantación en ese sector por el deterioro que presenta y la falta de inversiones en años.

Nada dice que es un sector de la ciudad que tiene una función clave en los últimos 40 años, que ha recibido diferentes intervenciones a lo largo de ese tiempo, de distintas gestiones municipales. Debería preguntarse él, por qué ese sector nunca estuvo dentro de sus preocupaciones. Habla del abandono de la zona costera de La Florida, y se olvida de que hace más de 6 años que gobierna».

La edil de Iniciativa Popular también se preguntó por qué gastar $12.600 millones en una instalación que nadie en la ciudad demandó, cuando arrecian los pedidos de vecinas y vecinos que reclaman por infinidad de obras en los diferentes barrios de la ciudad. «Claramente, parece un dislate», enfatizó.

«Lo único justificable son las obras hidráulicas y de saneamiento, que era hora de que se ejecutaran, advirtió Gigliani.

Para la concejala, esta decisión –como otras que involucran al patrimonio arquitectónico y las áreas de protección histórica de la ciudad– parecen mostrar «una falta absoluta de empatía hacia la ciudad construida, heredada y su identidad», cargó.

Y finalmente señaló: «La consulta popular, en cualquiera de sus formas, es fundamental en intervenciones que se localizan en sitios de alta apropiación ciudadana. Donde realizan actividades, además, decenas de organizaciones ligadas a la actividades vinculadas al río y otras que defienden la sostenibilidad de esos sectores de alto valor ambiental y que están en crisis». ​ ROSARIOPLUS