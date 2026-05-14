Como todas las semanas, este jueves se renueva la cartelera en los cines rosarinos. Llega un thriller dirigido por Guy Ritchie, con Henry Cavill y Jake Gyllenhaal; una comedia romántica; una de terror japonés basada en un popular videojuego; una de terror dirigida por el youtuber Curry Barker y una película de animé.

TÚ, YO Y LA TOSCANA

Sinopsis: Una mujer se hará pasar por la prometida del dueño de una villa italiana vacía, pero mientras surge un romance inesperado, su engaño amenazará la verdadera conexión que ha encontrado.

Estados Unidos / Romance, Comedia / Dirige Kat Coiro / Con Regé-Jean Page, Halle Bailey / 104 minutos / +13

Cines: Showcase; Cines del Centro; Nuevo Monumental;

SALIDA 8

Sinopsis: Un hombre queda atrapado en un pasillo subterráneo de metro que se repite infinitamente, con la misión de encontrar la “Salida 8”. Las reglas son claras: cada vez que detecte algo extraño (una anomalía), debe regresar al inicio; si no lo hace, se le permite avanzar. Pero basta un solo error para comenzar otra vez. El suspenso crece con cada bucle: ¿logrará alguna vez escapar de este corredor infinito y perturbador?

Japón / Terror / 95 minutos / +13

Cines: Showcase; Cinepolis; Cines del Centro; Nuevo Monumental; Cinemark

OBSESIÓN

Sinopsis: El anhelo romántico desesperado de un chico por su amor platónico de toda la vida desencadena un siniestro hechizo: Niki se vuelve irracionalmente obsesiva hasta convertirse en la sombra de Bear. Una fantasía aparentemente inofensiva que se convierte en una perturbadora pesadilla. Potente metáfora sobre la cosificación de las relaciones románticas y de los límites a los que estamos dispuestos a llegar movidos por el deseo de ser correspondidos.

Estados Unidos / Terror / Dirige Curry Barker / Con Cooper Tomlinson, Inde Navarrette, Michael Johnston / 108 minutos / +18

Cines: Showcase; Cinepolis; Cines del Centro; Nuevo Monumental; Cinemark

EN LA ZONA GRIS

Sinopsis: Un equipo de operativos que vive en las sombras acepta una misión suicida: recuperar una fortuna robada a uno de los hombres más peligrosos del mundo. Pero cuando el plan se desmorona, el golpe perfecto se transforma en una guerra de engaños, poder y supervivencia.

Reino Unido / Drama, Acción / Dirige Guy Ritchie / Con Rosamund Pike, Eiza González, Jake Gyllenhaal, Henry Cavill / 108 minutos / +18

Cines: Showcase; Cinepolis; Cines del Centro; Cinemark

Umamusume: Bonito derby

Sinopsis: Jungle Pocket, un umamusume que ha estado entrenando arduamente para convertirse en la mejor corredora, está lista para competir en la serie Classic Triple Crown, un conjunto de tres carreras que solo se pueden disputar una vez en la vida. Sin embargo, se interponen en su camino rivales de su misma generación, cuyo talento podría incluso superar el suyo.

Japón / Fantasía, Animación / 108 minutos / ATP

Cines: Showcase; Cinemark; ​ ROSARIOPLUS