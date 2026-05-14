Felisa festejó en Capitán Bermúdez y hoy se completa la quinta fecha de la Liga Sanlorencina
Por Cristian Ibarra | SintesisDeportiva.com.ar
Felisa consiguió un valioso triunfo como visitante al derrotar por 1 a 0 a Santa Catalina en el encuentro disputado este miércoles en la ciudad de Capitán Bermúdez, en el marco de la quinta fecha de la Liga Sanlorencina.
El único tanto del partido lo marcó Joel Cardozo, quien le dio tres puntos importantes a Club Felisa en una jornada muy disputada y pareja.
La quinta fecha tendrá su cierre este jueves con otro atractivo compromiso: Racing recibirá a Villa Cassini en la cancha de Barrio Vila, en la ciudad de San Lorenzo. Un duelo que promete emociones para completar una nueva jornada del torneo. El partido de reserva inicia a las 19:30 y a las 21:15 se disputará el partido de primera.
Tabla de posiciones:
1 P.S.M. Fútbol 15
2 Barrio Quinta 10
3 San Fernando F.C. 10
4 Def. Villa Felisa 10
5 Def. Villa Cassini 9
6 Sargento Cabral 8
7 Beltrán F.C. 8
8 General San Martín 7
9 Def. Santa Catalina “A” 7
10 Combate de San Lorenzo 7
11 Colón de San Lorenzo 7
12 Def. Barrio Vila 5
13 Fortaleza Canalla 4
14 Escuela Municipal 4
15 Racing Academia F.C. 2
16 San Lorenzo F.C. 2
17 Domingo Borgui 1
18 Argentino 0
La sexta fecha del fútbol masculino se disputará entre sábado, domingo, lunes y martes, con una extensa agenda de encuentros en Reserva y Primera División.
Sábado 16 de mayo
Defensores Barrio Vila vs. Domingo Borgui S.C.
Reserva: 14:00
Primera: 16:00
Cancha de Defensores Barrio Vila
Domingo 17 de mayo
San Fernando F.C. vs. A.C.F.L. Beltrán F.C.
Reserva: 12:00
Primera: 14:00
Cancha de San Fernando
Defensores de Villa Felisa vs. PSM Fútbol
Reserva: 13:00
Primera: 15:00
Cancha de Villa Felisa
U.V.D. Sargento Cabral vs. Fortaleza F.C.
Reserva: 13:00
Primera: 15:00
Estadio Municipal F.L.B.
Solo público local.
E.F.M. San Lorenzo vs. Club Atlético Argentino San Lorenzo
Reserva: 14:00
Primera: 15:30
E.F.M. San Lorenzo
Solo público local.
Club Atlético Colón San Lorenzo vs. San Lorenzo F.C.
Reserva: 14:00
Primera: 16:00
Cancha de Colón
Club Atlético y Recreativo General San Martín vs. Club Defensores Villa Cassini
Reserva: 14:00
Primera: 16:00
Cancha de General San Martín
Lunes 18 de mayo
A.D. y B. Barrio Quinta vs. Combate de San Lorenzo
Reserva: 18:30
Primera: 20:00
Cancha de Barrio Quinta
Por disposición policial.
Martes 19 de mayo
Defensores Santa Catalina A vs. Racing Academia F.C.
Reserva: 18:30
Primera: 20:00
Cancha de Defensores Santa Catalina
Por disposición policial.
Tabla de Reserva