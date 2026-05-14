Por Cristian Ibarra | SintesisDeportiva.com.ar



Felisa consiguió un valioso triunfo como visitante al derrotar por 1 a 0 a Santa Catalina en el encuentro disputado este miércoles en la ciudad de Capitán Bermúdez, en el marco de la quinta fecha de la Liga Sanlorencina.

El único tanto del partido lo marcó Joel Cardozo, quien le dio tres puntos importantes a Club Felisa en una jornada muy disputada y pareja.

La quinta fecha tendrá su cierre este jueves con otro atractivo compromiso: Racing recibirá a Villa Cassini en la cancha de Barrio Vila, en la ciudad de San Lorenzo. Un duelo que promete emociones para completar una nueva jornada del torneo. El partido de reserva inicia a las 19:30 y a las 21:15 se disputará el partido de primera.

Tabla de posiciones:

1 P.S.M. Fútbol 15

2 Barrio Quinta 10

3 San Fernando F.C. 10

4 Def. Villa Felisa 10

5 Def. Villa Cassini 9

6 Sargento Cabral 8

7 Beltrán F.C. 8

8 General San Martín 7

9 Def. Santa Catalina “A” 7

10 Combate de San Lorenzo 7

11 Colón de San Lorenzo 7

12 Def. Barrio Vila 5

13 Fortaleza Canalla 4

14 Escuela Municipal 4

15 Racing Academia F.C. 2

16 San Lorenzo F.C. 2

17 Domingo Borgui 1

18 Argentino 0

La sexta fecha del fútbol masculino se disputará entre sábado, domingo, lunes y martes, con una extensa agenda de encuentros en Reserva y Primera División.

Sábado 16 de mayo

Defensores Barrio Vila vs. Domingo Borgui S.C.

Reserva: 14:00

Primera: 16:00

Cancha de Defensores Barrio Vila

Domingo 17 de mayo

San Fernando F.C. vs. A.C.F.L. Beltrán F.C.

Reserva: 12:00

Primera: 14:00

Cancha de San Fernando

Defensores de Villa Felisa vs. PSM Fútbol

Reserva: 13:00

Primera: 15:00

Cancha de Villa Felisa

U.V.D. Sargento Cabral vs. Fortaleza F.C.

Reserva: 13:00

Primera: 15:00

Estadio Municipal F.L.B.

Solo público local.

E.F.M. San Lorenzo vs. Club Atlético Argentino San Lorenzo

Reserva: 14:00

Primera: 15:30

E.F.M. San Lorenzo

Solo público local.

Club Atlético Colón San Lorenzo vs. San Lorenzo F.C.

Reserva: 14:00

Primera: 16:00

Cancha de Colón

Club Atlético y Recreativo General San Martín vs. Club Defensores Villa Cassini

Reserva: 14:00

Primera: 16:00

Cancha de General San Martín

Lunes 18 de mayo

A.D. y B. Barrio Quinta vs. Combate de San Lorenzo

Reserva: 18:30

Primera: 20:00

Cancha de Barrio Quinta

Por disposición policial.

Martes 19 de mayo

Defensores Santa Catalina A vs. Racing Academia F.C.

Reserva: 18:30

Primera: 20:00

Cancha de Defensores Santa Catalina

Por disposición policial.

Tabla de Reserva

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