General Motors (GM), la fabricante de Chevrolet en el país, continuará a media máquina en 2026, con actividad intermitente en su planta de Alvear, a pocos kilómetros de Rosario.

Según confirmó la filial local de la automotriz, la compañía volverá a implementar un esquema de suspensiones periódicas que implica frenar la producción una semana por mes y abonar el 75% del salario a los 600 empleados durante esos períodos. Este esquema ya fue utilizado por la firma en 2025.

La empreasa estadounidense fue impactada por la baja en las exportaciones que rondó el 10,8% en su sector, ya que el modelo Tracker se vende en un 70% a Brasil.

En los últimos dos años, GM hizo un fuerte ajuste en su plantel y pasó de 1.000 empleados a tener solo 600. En 2025, sus fábricas trabajaron a menos del 50% de su capacidad instalada. ​ ROSARIOPLUS