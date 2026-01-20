Cada 20 de enero se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.



1920 NACE FEDERICO FELLINI En Emilia Romaña, Italia. Fue uno de los cineastas italianos más importantes. Ganó cuatro premios Óscar y uno honorífico por su carrera.

1927 NACE ALEJANDRO ROMAY En Tucumán, Argentina. Empresario teatral y de medios de comunicación conocido como “El zar de la TV” que supo conectar con el gusto popular.

1944 1° ENTREGA GLOBOS DE ORO Llevada a cabo en los estudios de 20th Century-Fox en Los Ángeles, Estados Unidos. La película más ganadora fue “La canción de Bernadette”.

1952 NACE PAUL STANLEY en Mueva York, Estados Unidos. Músico, guitarrista, cantante y fundador de Kiss, junto a Gene Simmons, banda con la que vendió más de 80 millones de discos en todo el mundo.

1968 SID BARRET Toca por última vez en vivo con Pink Floyd en muelle de Hastings, en Sussex, Inglaterra. Meses después la banda anunciaría su salida del grupo oficialmente.

1982 OZZY OSBOURNE Durante un show en Des Moines, Iowa, arranca con sus dientes la cabeza de un murciélago muerto que le habían tirado desde el público.

1983 FALLECE GARRINCHA en Río de Janeiro, Brasil. Fue uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol. Campeón mundial en Suecia 1958 y en Chile 1952.

1984 JOHNNY WEISSMULLER Fallece en Guerrero, México el actor, deportista y uno de los mejores nadadores del mundo. Interpretó el papel de Tarzán en 12 películas.

1993 FALLECE AUDREY HEPBURN en Tolochenaz, Suiza. Una de las leyendas femeninas del cine de Hollywood. Ganó dos premios Óscar y tres Globos de Oro.

1996 MADONNA EN ARGENTINA La actriz y cantante pop llega a Buenos Aires para filmar la película musical “Evita”, dirigida por Alan Parker y co-protagonizada por Antonio Banderas.

2009 BARACK OBAMA Asume la presidencia de Estados Unidos convirtiéndose en el primer presidente afroamericano de la historia de ese país.

2022 DÍA INTERNACIONAL POR LOS PINGÜINOS Se conmemora esta fecha para concientizar a la población sobre la importancia del cuidado y conservación de esta especie.

Efemérides del 20 de enero.

