Después de las vacaciones, volver a la rutina puede sentirse más pesado de lo esperado. Correos acumulados, agendas llenas y responsabilidades que reaparecen de golpe hacen que el descanso parezca haberse evaporado en pocos días.

Este momento de transición es clave: la forma en que se encara el regreso puede marcar la diferencia entre una adaptación saludable o un desgaste progresivo.

El impacto emocional de volver al trabajo

La vuelta de vacaciones no solo implica retomar tareas, sino también reacomodar ritmos, horarios y expectativas. El contraste entre el descanso y la exigencia diaria suele generar irritabilidad, falta de concentración y sensación de agobio, señales tempranas de estrés laboral.

Especialistas coinciden en que intentar “compensar” el tiempo de descanso trabajando de más o respondiendo todo de inmediato aumenta el riesgo de agotamiento, especialmente cuando no se respetan pausas ni límites.

Qué dicen los datos sobre el burnout en Argentina

En este contexto, un estudio reciente de Insight 21, el think tank de la Universidad Siglo 21, aporta un dato clave: durante 2025, los niveles de burnout en Argentina descendieron y alcanzaron el 19,9% de la población trabajadora, el registro más bajo desde 2018.

La investigación, realizada con el Inventario de Burnout de Maslach, muestra una mejora generalizada por género y edad. Sin embargo, advierte que una de cada cinco personas sigue sufriendo estrés crónico, lo que confirma que el problema no está resuelto.

Volver mejor: claves para una transición más saludable

Para reducir el impacto de la vuelta a la rutina y prevenir el desgaste, los especialistas recomiendan:

Retomar tareas de manera gradual , sin sobrecargar los primeros días.

, sin sobrecargar los primeros días. Ordenar prioridades y evitar la multitarea excesiva.

y evitar la multitarea excesiva. Mantener hábitos de descanso , incluso en semanas exigentes.

, incluso en semanas exigentes. Establecer límites claros entre el trabajo y la vida personal.

entre el trabajo y la vida personal. Pedir apoyo o acompañamiento si el cansancio se vuelve persistente.

El burnout es una condición reconocida por la Organización Mundial de la Salud y sus efectos impactan tanto en la salud mental como en el rendimiento laboral. La vuelta de vacaciones puede ser un punto de quiebre, pero también una oportunidad para replantear rutinas y cuidar el bienestar antes de que el estrés se vuelva crónico.

