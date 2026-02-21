​[[{«value»:»

La campaña productiva del trigo 2025/26, aunque ya finalizó, no deja de dar sorpresas. Y de las buenas.

Un ejemplo es el último informe mensual de estimaciones agrícolas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGYP) de la Nación, en el que el Gobierno volvió a incrementar su estimación de cosecha del cereal, pese a que ya hace un mes que finalizó la recolección de los lotes.

¿Qué sucedió en el medio? Como es usual en este tipo de proyecciones que se realizan sobre grandes superficies, a medida que pasan los meses se van ajustando los análisis, sobre todo en base a datos satelitales, y de ahí surge que la superficie sembrada con trigo en Argentina finalmente superó las previsiones iniciales.

LOS “NUEVOS” NÚMEROS DEL TRIGO

“El último procesamiento de datos permite realizar un ajuste de las cifras. Esta nueva estimación resultante indica que la superficie implantada es de 7 millones de hectáreas”, señala el relevaimento oficial.

Hasta el mes pasado, la cifra estimada era de 6,9 millones de hectáreas, y la base sobre la que había partido el Gobierno era de 6,8 millones.

De esta manera, al alcanzar los 7 millones de hectáreas, finalmente fue la siembra más extensa en más de 20 años: hay que remontarse al ciclo 2001/02 para hallar un valor superior (7,1 millones de hectáreas).

En este punto, como dato significativo vale decir también que, desde 1969/70 (el dato más viejo disponible en la serie histórica oficial), solo en 6 de 56 campañas se superó esta barrera de 7 millones:

1982/83 : 7,4 millones

: 7,4 millones 1996/97 : 7,3 millones

: 7,3 millones 1983/84 : 7,2 millones

: 7,2 millones 1976/77 : 7,1 millones

: 7,1 millones 2001/02 : 7,1 millones

: 7,1 millones 2025/26: 7 millones

Como efecto inevitable, la estimación de cosecha se elevó en 100.000 toneladas, de modo que el nuevo valor récord para el trigo argentino es de 27,9 millones de toneladas.

“Como se ha indicado en reportes anteriores, las excelentes condiciones climáticas que acompañaron durante toda la evolución del cultivo junto al incremento en la aplicación de tecnología, constituyeron los factores predisponentes para este resultado”, indica el documento.

Por último, se ratifica que continuará el “boom” del trigo argentino, con exportaciones récord por 18,5 millones de toneladas.

