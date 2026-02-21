Cada 21 de febrero se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.



1848 MANIFIESTO COMUNISTA. Se publica por primera vez la obra de Karl Marx y Friedrich Engels, uno de los tratados políticos más influyentes de la historia.

1893 FÚTBOL ARGENTINO. Alejandro Watson Hutton funda la Argentina Association Football League, antecesora de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

1929 NACE ROBERTO G. BOLAÑOS. Actor y humorista conocido como «Chespirito» y creador de personajes como «El Chavo del 8» y «El Chapulín Colorado».

1933 NACE NINA SIMONE. Cantante, compositora y pianista de jazz y rhythm and blues. Luchó contra el racismo y por los derechos de los afroamericanos.

1947 CÁMARA INSTANTÁNEA. El científico e inventor Edwin Herbert Land, muestra por primera vez en público una Polaroid Land Camera.

1953 NACE CARLOS A. CALVO. Actor y comediante que logró gran popularidad con el personaje de «Carlín» en la telenovela «Amigos son los amigos».

1960 INAUGURA EL MONSTRUO. Se realiza el primer Festival Internacional de la canción de Viña del Mar, uno de los más importantes del continente americano.

1965 FALLECE MALCOM X. El líder, activista político y defensor de los derechos de los afroamericanos es asesinado a balazos mientras daba un discurso.

1993 DEBUTA EL VIRREY. Carlos Bianchi dirige por primera vez al club Vélez Sarsfield, iniciando el ciclo más exitoso de la historia futbolística de la institución.

2008 HARRY POTTER. Sale a la venta en castellano el último libro de la saga «Harry Potter» y las reliquias de la muerte», de la escritora J. K. Rowling.

2023 LENGUA MATERNA. Se celebra con el objetivo de preservar y proteger los idiomas y dialectos que se hablan en todo el mundo..

Efemérides del 21 de febrero.

TELAM