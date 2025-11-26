Sí, solamente falta un mes para navidad y la llegada de un nuevo año está a la vuelta de la esquina.

Si bien está socialmente establecido que esta es una época de alegría y festejos, puede significar un momento de estrés, ansiedad y depresión para mucha gente. Por lo tanto, es crucial tomar medidas para proteger la salud mental.

Cuidar el cuerpo y la mente

Esto implica sostener horarios de sueño y de alimentación, y respetar rutinas que permitan disfrutar de los días. Además, como en estas fechas se consume más alcohol, se recomienda beber con responsabilidad y promover la hidratación con agua o jugos naturales durante los encuentros sociales.

Este período también puede ser ideal para fortalecer las creencias propias, e intentar comprender, valorar y promover el respeto a las de los otros.

Reforzar lazos sociales

Esta época puede ser una oportunidad para dedicarle más tiempo a los vínculos afectivos, lo que podría ayudarnos a sentirnos en compañía y sostén con otras personas.

Desarrollar un plan de acción

Prever cómo manejar momentos de estrés, tristeza o soledad puede resultar efectivo.

Identificar contactos de confianza a los que llamar o escribir, así como escribir sobre situaciones de riesgo y aquellas que nos hacen bien, puede facilitar la toma de mejores decisiones en momentos difíciles.

Establecer límites

Fin de año suele venir acompañado de muchos compromisos sociales. Coordinar y tratar de cumplir con todos ellos puede derivar en situaciones de estrés y agotamiento mental y emocional.

Por lo tanto, es imprescindible fijar límites, darle prioridad a los eventos más significativos para uno mismo y saber decir que no cuando sea necesario.

Buscar ayuda profesional

Si una persona está atravesando alguna situación de salud mental, acudir a su centro de salud de referencia. Muchos hospitales públicos tienen servicios de salud mental en donde recibir atención psicológica y psiquiátrica.

Además, la línea 0800-999-0091 del Dispositivo Nacional de Orientación y Apoyo en la Urgencia de Salud Mental, funciona las 24 horas de los 365 días del año para proporcionar orientación, información, contención y, en caso de que la situación lo requiera, una derivación a la Red Local de Salud Mental, según la jurisdicción desde donde se haya efectuado el llamado.

Siguiendo estas recomendaciones, podés ayudar a cuidar tu salud mental durante las fiestas de fin de año, un período que, aunque celebratorio, puede ser emocionalmente desafiante.

