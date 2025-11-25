1944 – ROBERTO FONTANARROSA.

Nace en la ciudad santafesina de Rosario el escritor, dibujante y humorista gráfico Roberto Fontanarrosa, autor de las tiras Inodoro Pereyra y Boogie,el aceitoso, clásicos de la historieta argentina. Los trabajos de “El negro” trascendieron las fronteras argentinas.

DÍA DEL HUMORISTA. Se celebra el Día Nacional del Humorista en conmemoración del natalicio del escritor, dibujante y humorista gráfico rosarino Roberto Fontanarrosa.

1911 – ALUMNI A. CLUB. El Alumni Fútbol Club gana el campeonato de fútbol al vencer por 2-1 a Estudiantil porteño en la cancha de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires. Fue el último partido oficial del legendario club del fútbol argentino, que ganó diez de los doce torneos que disputó.

1931 – PÉREZ ESQUIVEL. Nace en la ciudad de Buenos Aires el artista plástico y dirigente humanitario Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz 1980 por su labor en el Servicio de Paz y Justicia y la denuncia de las dictaduras militares en Sudamérica.

1939 – TINA TURNER. Nace en la ciudad de Brownsville (Tennessee, EEUU) la cantante de soul y rock Tina Turner (Anna Mae Bullock), quien vendió más de 200 millones de discos a lo largo de una carrera de más de cinco décadas.

1942 – CASABLANCA. En el Teatro Hollywood de Nueva York se estrena Casablanca, protagonizada por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman y dirigida por Michael Curtiz, una de las películas más célebres de todos los tiempos. El escenario del filme es Marruecos donde comenzó una ofensiva aliada contra la tropas alemanas en el norte de África en la II Guerra Mundial.

1964 – JULIO SOSA. A la edad de 38 años muere en un accidente automovilístico en Buenos Aires el cantante uruguayo de tangos Julio Sosa, una de las figuras más populares del género del 2×4 en Argentina y Uruguay. Se lo apodaba “el varón del tango”.

1964 – INÉS ESTÉVEZ. Nace en la ciudad bonaerense de Dolores la actriz y cantante Inés Estévez, ganadora de dos premios Cóndor de Plata, dos Konex, dos ACE y tres Martín Fierro, entre otros galardones por su labor en cine, teatro y televisión.

1995 – MARADONA Y FRANCESCOLI. Por primera vez se enfrentan en un campo de juego los delanteros Enzo Francescoli, con la camiseta de River Plate, y Diego Maradona, con la de Boca Juniors. Fue en el superclásico del fútbol argentino con un aburrido empate 0 a 0 en el estadio Monumental del barrio porteño de Núñez.

2014 – ÁNGEL ZOF. A los 86 años muere en Buenos Aires el exfutbolista y director técnico Ángel Tulio Zof, el entrenador de Rosario Central más ganador en la era del fútbol profesional al obtener dos títulos nacionales y la Copa Conmebol. Es también el técnico que más tiempo dirigió al equipo rosarino: 608 partidos.

2020 – DIEGO MARADONA. En medio de la pandemia de coronavirus, una multitud entristecida acude a la Casa Rosada para velar los restos de Diego Armando Maradona, excapitán de la selección argentina en el Mundial de México ‘86 y astro del fútbol mundial fallecido el 25 de noviembre en las afueras de Buenos Aires.

DÍA DEL QUÍMICO. Se celebra el Día Nacional del Químico en honor al hispanoargentino Enrique Herrero Ducloux, primer egresado del doctorado en Química de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires.

