El pasado viernes 21, en la localidad de Villa Allende, se llevó adelante la primera edición de la “Copa SanCor Salud”. La jornada competitiva convocó a golfistas de primer nivel y contó con una importante convocatoria de medios de comunicación, referentes del deporte y público en general.

El certamen tuvo lugar en el reconocido “Córdoba Golf Club”, una entidad con más de un siglo de historia y escenario de importantes eventos deportivos y sociales para el país y la región. Valorado como uno de los mejores clubes de golf de Argentina, con instalaciones y un equipo humano de trabajo de primera calidad, también fue cuna de relevantes figuras de la disciplina, como Ángel “Pato” Cabrera y Eduardo “Gato” Romero.

Stand del Grupo SanCor Salud en el Córdoba Golf Club.

El año pasado, en el marco de su estrategia de crecimiento y posicionamiento en todo el país, el Grupo SanCor Salud selló una alianza estratégica con el mencionado club. Este convenio deportivo de la empresa busca potenciar la sinergia de marcas con instituciones con las que comparte valores, propósitos y proyectos en común.

En lo que respecta a la Copa, contó con la participación de deportistas profesionales masculinos y femeninos e importantes premios para los ganadores, a cargo de SanCor Salud. En total, fueron cinco categorías y 18 hoyos, en una jornada que se extendió desde las 8.30 am hasta las 19 pm del viernes.

La primera edición de la “Copa SanCor Salud” marca el inicio de una trayectoria de eventos que tendrán a la empresa y al Córdoba Golf Club como principales impulsores de iniciativas que fomenten el deporte, la buena salud y propuestas de calidad para las familias y las comunidades de injerencia.

Pelota oficial del torneo.

Sponsoreos como este, y la celebración de eventos como el del pasado viernes, refuerzan la robusta estrategia de posicionamiento y crecimiento que el Grupo SanCor Salud lleva adelante en todo el país. En la provincia de Córdoba, en particular, la compañía cuenta con más de 125.000 asociados, numerosos Centros de Atención, el imponente Centro Médico Vitus y el novedoso Centro Odontológico, farmacias, servicios de turismo, entre otros.

La capilaridad de la empresa, en esta y en todas las provincias argentinas, están guiadas por un concepto integral de la salud, que la convirtieron en un verdadero Grupo de Bienestar.

