La Municipalidad completó la pavimentación de calle Intendente Vivas



La obra se ejecutó con asfalto polimerizado, un material más resistente y duradero, sobre una extensión de 1.100 metros lineales entre bulevar Urquiza y Berón de Astrada. En una etapa previa la Municipalidad había iluminado con luces led la arteria, que une los barrios Mitre y Las Quintas.

La Municipalidad de San Lorenzo completó la repavimentación de la calle Intendente Vivas, en el marco de un programa que registra obras del mismo tipo en treinta cuadras de la ciudad. Esta intervención se extendió a lo largo de 1100 metros entre bulevar Urquiza y Berón de Astrada, sobre el trazado abierto por el municipio en 2017 para comunicar a los barrios Mitre y Las Quintas.

La calle ya había sumado infraestructura en diferentes etapas: primero su apertura como nuevo corredor norte–sur, luego su pavimentación inicial y posteriormente la instalación del sistema lumínico led con 35 columnas y lámparas de 15 mil lúmenes. Finalmente, en estas últimas semanas se construyó el pavimento definitivo con material asfáltico polimerizado.

Los trabajos consistieron en movimientos de suelos, rectificación de desagües, el tendido del material y su alisamiento.

“Vivas es una calle que nació como una conexión nueva y hoy se consolida como un eje neurálgico del oeste de San Lorenzo. En pocos años tuvo su apertura, iluminación, asfaltado en frío y ahora pavimentación de alta durabilidad. Esta transformación expresa de manera concreta lo que implica desarrollar infraestructura donde antes no la había”, sostuvo el intendente Leonardo Raimundo.

La Municipalidad completó la pavimentación de calle Intendente Vivas .