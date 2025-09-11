Europa estrena un cerebro artificial del tamaño de cuatro pistas de tenis. JUPITER, el superordenador que promete cambiarlo todo



En Alemania se ha puesto en marcha JUPITER, el primer superordenador exaescala de Europa. Ocupa lo mismo que cuatro pistas de tenis, maneja 24.000 superchips y puede simular el cerebro humano o prever huracanes con un detalle nunca visto. Un salto tecnológico que redefine la soberanía digital europea.

Nota original en: GIZMODO