Según los autores del estudio, se trata de un avance inicial que podría abrir el camino al desarrollo de terapias para humanos.

Biólogos chinos han dado un paso hacia la posible prolongación de la vida al retrasar el envejecimiento de un conjunto de monos, informó la cadena WSYX.

Utilizando células madre modificadas genéticamente con un gen de la longevidad conocido como FOXO3, los científicos han ralentizado el envejecimiento de primates por primera vez en la historia.

Durante el experimento, de 44 semanas de duración, el grupo de macacos cinomolgos mayores que recibió la terapia mostró un efecto comparable a una reducción de la edad de los tejidos en varios años.

El tratamiento disminuyó los marcadores de envejecimiento celular, inflamación crónica y degeneración tisular sin efectos secundarios importantes. Además, la terapia fortaleció el tejido óseo, incrementó las funciones cognitivas e incluso estimuló el sistema reproductivo.

Ninguno de los receptores de trasplantes de células desarrolló tumores, indica la investigación publicada en Cell.

Asimismo, señala que los exosomas (pequeñas vesículas liberadas por las células trasplantadas) son impulsores clave de los efectos rejuvenecedores.

Aunque el trabajo suponga un avance inicial, los autores afirman que proporciona la primera evidencia de que las células progenitoras humanas son capaces de ralentizar el envejecimiento en primates, abriendo camino al desarrollo de terapias para humanos.

RT.COM Publicación original: 11 Septiembre 2025.