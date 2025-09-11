“Estamos dejando un piso de derechos más alto, y una hoja de ruta clara de cómo gobernar la provincia”, apuntó durante su discurso de jura.



En el cierre del proceso constituyente, la convencional Lucila De Ponti destacó el rol del peronismo en la Reforma, subrayando que el bloque justicialista fue “custodio y garante” de los derechos del pueblo.

“Si bien no votamos la Ley de Reforma Constitucional, ni estuvimos de acuerdo con las formas ni con los tiempos de este proceso, sabíamos que era demasiado importante como para quedar en la denuncia testimonial” aseguró De Ponti, y recordando queen 1962 el peronismo no pudo firmar la Constitución porque estaba proscripto, sostuvo que “esta vez la voz del peronismo tenía que estar presente para cuidar a nuestro pueblo, recoger su mandato y garantizar más y mejores derechos”.

En ese sentido, la legisladora advirtió que el proceso que se abre ahora es central, para que lo escrito y jurado no quede en letra muerta: “Una Constitución no es un decálogo de buenas intenciones. Tiene que ser una hoja de ruta para gobernar. Juramos para que lo que está escrito en estas páginas se parezca más a la vida cotidiana de los santafesinos”, afirmó.

Entre los avances conseguidos, De Ponti subrayó la protección de la Caja de Jubilaciones, la consagración del derecho a la educación y a la alimentación, y la incorporación de nuevos derechos vinculados al acceso a agua potable, internet, energía, participación política de las mujeres y justicia contra las mafias en Rosario. También resaltó la incorporación del capítulo de democracia directa y participación ciudadana a propuestas del peronismo.

“Donde hay una desigualdad, tiene que haber un derecho. Ese es el Estado en el que creemos: un Estado que iguala, que abre oportunidades y garantiza dignidad”, señaló.

De Ponti cerró su discurso reafirmando el compromiso transformador que debe asumir la política, porque tiene “un mandato, y es transformar la realidad para que la gente viva mejor, con menos angustia y más alegría”. “Santa Fe solo va a ser invencible si garantiza la dignidad de su pueblo bajo el signo de la justicia social”, concluyó.