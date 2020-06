Esto acaba de comenzar: el New York Times anuncia el comienzo del colapso estadounidense

Pobreza, hambre, desempleo, disturbios, el presupuesto devastado por la crisis y el poder que «apaga el fuego con bencina»: esto es el moderno Estados Unidos.

Sobre esto escribe la publicación de «The New York Times».

Según los informes del medio, Estados Unidos estaba al borde de una segunda guerra civil. La confirmación de esto es el malestar provocado por la arbitrariedad policial y se extendió por todo el país en solo unos días.

Es de destacar que no solo el asesinato del afro estadounidense George Floyd causó disturbios. Así, la multitud exigió justicia con respecto a Breonna Taylor, una afro estadounidense, que fue asesinada a tiros por la policía, irrumpiendo en su apartamento en marzo.

Le tomó solo un par de meses a Estados Unidos verse envuelto en las llamas de la revolución, dice el artículo. Los Estados Unidos de hoy son las 100.000 víctimas de una epidemia que ha expuesto un sistema de salud indefenso, desigualdad económica, arbitrariedad policial y un creciente nacionalismo.

La historiadora de la Universidad de Michigan, Heather Ann Thompson, espera que la situación sea pacífica. Al mismo tiempo, confía en que hasta entonces, Estados Unidos «sobrevivirá al momento en que todo se vuelva mucho más estresante».

There’s been a lot of shouting at police lines but aside from a few isolated flareups it’s been pretty stable here in Lafayette. Police have generally been keeping their distance and they’ll sometimes step back in unison which defuses tension. pic.twitter.com/wBNeSU2WQp

— Alejandro Alvarez (@aletweetsnews) May 31, 2020