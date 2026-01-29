Este sábado habrá noche de folclore y humor en la plaza San Martín



Desde las 21 h se presentarán el cantante Guido Cerri, el grupo de danza Cosechando Amigos y el trío cómico Lo Lumvrise. Los espectáculos se desarrollarán en el marco del ciclo Verano en la Plaza, con entrada libre y gratuita.

Este sábado 31 desde las 21 h habrá noche de Verano en la Plaza con folclore en vivo y la presentación estelar de Lo Lumvrise, trío cómico rosarino integrado por los artistas Hernán Cigno, “Pelu” Taborda y “Pachi” Fontana. será libre y gratuita.

Antes se presentarán el cantante Guido Cerri y el grupo de danzas Cosechando Amigos, ambos con creciente reconocimiento en el ambiente del folclore.

Como es habitual en los espectáculos que se desarrollan en el espacio céntrico, habrá servicio de buffet.

El evento se celebrará en el marco del ciclo “Verano en la plaza”, que organiza la Municipalidad de San Lorenzo con el propósito de brindar visibilidad a los artistas locales y ofrecer al público propuestas artísticas de calidad.