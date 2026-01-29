Las infusiones de hierbas han sido utilizadas durante siglos como remedios naturales para aliviar los síntomas del resfriado y la gripe. Muchas de estas plantas poseen propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas y expectorantes.



Cuando los días fríos llegan y los virus estacionales acechan, nuestras defensas pueden necesitar un impulso extra. Las infusiones pueden ser aliadas para aliviar síntomas como la congestión nasal, la tos y el dolor de garganta. Sin embargo, es fundamental recordar que no sustituyen el tratamiento médico, especialmente en personas con enfermedades respiratorias crónicas como el asma o la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

Un estudio publicado en el Journal of Ethnopharmacology destaca que ciertas hierbas tienen efectos inmunomoduladores, ayudando al cuerpo a combatir infecciones virales de manera más eficiente. Además, las infusiones de hierbas como el jengibre y la salvia pueden reducir la inflamación de las vías respiratorias.

A continuación, exploramos algunas de las infusiones más populares y la evidencia científica que respalda su uso:

Menta y Eucalipto

Son conocidos por sus poderosas propiedades descongestionantes y expectorantes, lo que los convierte en ingredientes muy utilizados para aliviar los síntomas de resfriados y enfermedades respiratorias.

Según un estudio publicado en Respiratory Medicine, el mentol, componente principal de la menta, actúa como un broncodilatador leve, lo que ayuda a aliviar la congestión nasal y facilita la respiración. Además, la inhalación de vapor de una infusión de menta y eucalipto potencia aún más sus efectos descongestionantes, proporcionando un alivio rápido y efectivo.

Jengibre

El jengibre, conocido por sus propiedades antiinflamatorias y analgésicas, es un remedio natural ampliamente utilizado para combatir diversos malestares.

Un estudio publicado en Molecular Nutrition & Food Research evidenció que el jengibre es eficaz para inhibir procesos inflamatorios y fortalecer el sistema inmunológico, lo que lo convierte en un aliado clave para mantener una buena salud. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el jengibre puede causar irritación estomacal en personas con gastritis o úlceras, por lo que se recomienda precaución en estos casos.

Canel

La canela es una especia que se destaca por sus potentes propiedades antibacterianas y antifúngicas. Investigaciones publicadas en Food Chemistry revelaron que los polifenoles presentes en la canela inhiben el crecimiento de bacterias patógenas, lo que la convierte en un excelente remedio natural para prevenir infecciones. Su capacidad para combatir microorganismos nocivos también la hace útil para apoyar la salud del sistema digestivo y respiratorio.

Romero

El romero, además de ser una planta aromática, tiene propiedades expectorantes y antiinflamatorias que lo hacen eficaz en el tratamiento de afecciones respiratorias. Un estudio publicado en Pharmaceutical Biology demostró la efectividad del romero en la reducción de la inflamación bronquial, facilitando la expulsión de flemas y mejorando la respiración. Esta planta se utiliza comúnmente en infusiones y vapores para aliviar la congestión y otros problemas respiratorios.

Salvia

La salvia es conocida por sus propiedades antisépticas y antiinflamatorias, lo que la convierte en una excelente opción para tratar infecciones leves y problemas respiratorios. Un ensayo publicado en Advances in Therapy encontró que las gargaras con infusión de salvia pueden aliviar la faringitis, reduciendo la inflamación y la irritación en la garganta. Además, sus propiedades antimicrobianas ayudan a prevenir infecciones.

Anís

El anís es una planta con propiedades antiespasmódicas y expectorantes, que ayudan a reducir la tos y facilitar la expulsión de mucosidad. Un estudio realizado en Journal of Herbal Medicine respalda el uso del anís para tratar la broncoconstricción y la tos persistente, proporcionando alivio a quienes sufren de problemas respiratorios. Su capacidad para calmar los espasmos musculares también lo convierte en un remedio útil para aliviar molestias gastrointestinales.

Tomillo

El tomillo es una planta que destaca por sus propiedades antibacterianas y mucolíticas, que lo hacen ideal para combatir infecciones respiratorias y eliminar la mucosidad. Un estudio publicado en European Respiratory Journal confirmó su efectividad en la eliminación de flemas y su capacidad para aliviar la tos productiva. El tomillo también se utiliza para fortalecer el sistema inmunológico y promover una respiración más libre.

Cebolla y Ajo

La cebolla y el ajo son dos alimentos comunes en la cocina, pero también poseen potentes propiedades antivirales y expectorantes. Investigaciones realizadas en International Journal of Molecular Sciences indicaron que los compuestos sulfurados presentes en ambos alimentos fortalecen la respuesta inmune y ayudan a combatir infecciones virales. El ajo, en particular, se utiliza desde la antigüedad para tratar resfriados y otras afecciones respiratorias debido a sus propiedades antibacterianas y antivirales.

Cómo reparar una infusión terapéutica

Hierve el agua: Utiliza agua filtrada y deja que se caliente. Agrega las hierbas: Una cucharadita de hierbas secas o un puñado de hierbas frescas por taza. Infusiona: Deja reposar durante 5-10 minutos. Cuela: Filtra los residuos sólidos antes de beber. Endulza (opcional): Usa miel o stevia para potenciar su efecto calmante.

Precauciones y consideraciones

A pesar de sus beneficios, las infusiones pueden tener contraindicaciones. Personas con enfermedades crónicas, personas embarazadas o personas en tratamiento farmacológico deben consultar con su médico antes de consumirlas regularmente.

Además, si los síntomas del resfriado o gripe persisten por más de 10 días, es fundamental buscar atención médica.El uso de infusiones puede complementar los tratamientos convencionales, pero no debe sustituirlos.

Por Natalia Rodriguez. Ecoosfera