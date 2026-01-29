Cada 29 de enero se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.



1595 – ROMEO Y JULIETA Se estrena en Londres la tragedia escrita por el poeta y actor William Shakespeare, uno de los dramaturgos más importantes de la historia.

1814 – EJÉRCITO DEL NORTE Manuel Belgrano cede el mando al General San Martín en Tucumán, quien reorganizará a las tropas tras las derrotas en Ayohuma y Vilcapugio.

1879 – CASA DE CORREOS DE BUENOS AIRES Es inaugurada por el entonces presidente Nicolás Avellaneda. Su construcción había sido decretada por Sarmiento en 1873.

1896 – FALLECE ARISTÓBULO DEL VALLE en Buenos Aires. Abogado y político de activa participación durante la Revolución de 1890. Fundó junto a Leandro N. Alem, la Unión Cívica Radical.

1926 – NACE ROBERTO GOYENECHE El cantante apodado “El polaco”, fue uno de los más destacados intérpretes de la historia del tango.

1949 – NACE TOMMY RAMONE en Budapest, Hungría. Baterista y co-fundador del grupo The Ramones, autor de “Blitzkrieg Bop”, uno de los mejores temas de la banda.

1954 – NACE OPRAH WINFREY en Misisipi, Estados Unidos. Conductora del programa de entrevistas “The Oprah Winfrey Show”, el más visto en la historia de la televisión de EE.UU.

1959 – LA BELLA DURMIENTE Se estrena en Estados Unidos uno de los largometrajes animados más populares de la historia. Está basado en el cuento de Charles Perrault.

1966 – NACE ROMÁRIO en Río de Janeiro, Brasil. El notable delantero apodado “El chapulín”, único futbolista que ha logrado coronarse catorce veces como el máximo goleador en torneos.

1997 – FALLECE OSVALDO SORIANO en Buenos Aires. Escritor y periodista, autor de “Triste, solitario y final”, “Cuarteles de invierno” y “No habrá más penas ni olvido”.

2015 – VUELO MH370 El gobierno malayo declara fallecidas a las 239 personas que viajaban en el avión en Kuala Lumpur, Malasia, que, a casi un año de su desaparición, continuaba sin aparecer.

2022 – DÍA INTERNACIONAL DEL ROMPECABEZAS Juego que incrementa la concentración, desarrolla la paciencia y ejercita la memoria visual.

TELAM