Este es el árbol más alto del mundo



Entre las curiosidades científicas más llamativas que podemos observar directamente en la naturaleza se encuentra el árbol más alto del mundo. ¿De qué especie se trata y dónde se encuentra?.

Es “Hyperión”, un árbol originario de California perteneciente a la familia de las Secuoyas. Concretamente se trata de una Sequoia Sempervirens (secuoya roja o secuoya de California), especie que fue descubierta en 2006 por dos excursionistas en el Parque Nacional Redwood, al norte de San Francisco (California).

El nombre de Hyperión se debe a la mitología griega, donde uno de los hijos de Gea (diosa de la Tierra) y Urano (dios del Cielo), Hyperión (que significa «el que mira desde arriba») representaba al Titán más alto de entre todos los titanes. Gea y Urano fueron los padres de la primera generación de Titanes.

Y es que Hyperión es más de 20 metros más alto que la estatua de la libertad de Nueva York (EE.UU.) Mide 115,55 metros de altura y no para de crecer. Se calcula que posee unos 526.69 metros cúbicos de madera y unos 700-800 años de antigüedad. Su ubicación exacta no ha sido revelada públicamente para evitar que el tráfico de turistas pueda alterar el ecosistema en el que habita este gigante natural.

Respecto al árbol con el diámetro de tronco más grande del mundo (14.05 metros de diámetro), el Árbol del Tule, se desconoce su edad pero podría tener más de 2.000 años. En la sombra de este magnífico árbol caben aproximadamente 500 personas.

Fuente: NuestroClima.com